Стужук присоединилась к заговорившим о вторжении РФ в Украину

Теперь блогерша-миллионница обещает чаще освещать тему.

София Стужук на 68-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину начала прямо говорить об этом вторжении. До этого блогерша лишь мельком упоминала агрессию соседней страны по отношению к своей Родине.

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В инстаграм-историях интернет-персоналия поведала, что "Россия напала на Украину уже больше двух месяцев" и что "разбомбили ее родной Харьков и многие другие города", а в "Киеве до сих пор обстрелы тоже".

instagram sofia_stuzhuk

instagram sofia_stuzhuk

Инстаграмщица также отметила, что подалась с детьми в возлюбленному в Ригу 24 февраля. Еще – посетовала на тяготы 4-суточной дороги и вспомнила блокировку своих страниц.

instagram sofia_stuzhuk

instagram sofia_stuzhuk

По словам звездной беженки, она все еще пребывает в "ужасном психологическом состоянии" и подвержена постоянным паническим атакам.

Также Стужук написала, что не поддерживает никаких режимов и пообещала освещать происходящее в Украине, а всех недоброжелателей – блокировать.

instagram sofia_stuzhuk

instagram sofia_stuzhuk

instagram sofia_stuzhuk

instagram sofia_stuzhuk

"Меня там записали чуть ли не в предатели родины. Я не молчала, пока была возможность. Потом мне такую возможность закрыли – мне заблокировали страницы. Мне не было где говорить. Я люблю свою страну. Я – украинка все равно. Мои дети – украинцы. И я искренне переживаю из-за того, что происходит в моей стране. И все равно это буду озвучивать, транслировать, но без экстремизма, без вот этого сумасшедшего негатива, ненависти. Просто показывая, что война действительно есть и помогая, насколько я могу", – молвила Стужук в видеообращении.

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Напомним о том, что супруга Виктора Павлика сейчас пребывает в Израиле. Также она поведала о своих соцсетевых заработках до полномасштабной российской агрессии.