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Жена Павлика раскрыла свои довоенные заработки в Инстаграме

Екатерина Репяхова раскрыла подробности ведения своей соцсетевой страницы.

Автор: Дмитрий Сыч
Жена Павлика раскрыла свои довоенные заработки в Инстаграме
Блогерша сейчас постит из Израиля
instagram repyahovakate

Супргуга Виктора Павлика Екатерина Репяхова раскрыла подробности своей финансовой жизни в Инстаграме. Женщина, выехавшая в Израиль, занялась активным развитием своего профиля на фотохостинге два года назад. Публикует она и снимки с избранником, и делится нюансами материнства, продвигает магазины и продукцию.

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Репяхова пролила свет на блогерскую зарплату в историях. До 24 февраля 2022-го, поведала узнаваемая персона, она получала около 7 тысяч долларов в месяц. Екатерина также отметила, что за два года достигла в историях 40 тысяч подписчиков, а ее конверсия (соотношение всех посетителей интернет-площадки с теми, кто из них осуществил определенную деятельность), мол, составляет 25 %.

Что касается подписчиков жены Павлика, то до блогергши-миллионщицы ей далеко. Аудитория Репяховой составляет 159 тысяч заинтересованных.

instagram repyahovakate

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Ранее Екатерина репяхова заявляла, что иногда ее гонорары в соцсети достигают и больших сумм. В декабре 2021-го она, например, заработала 10 тысяч долларов. Но лавинную долю денег блогерша тут же инвестирует в свой дальнейший финансовый успех.

 

 

 

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Теги:
деньги, инстаграм, Виктор Павлик, блогерша, заработки, Екатерина Репяхова

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