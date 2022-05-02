Федишин рассказала, как на нее накинулись фаны Лорак

Ирина Федишин однажды прокомментировала молчание Ани Лорак о войне в Украине, после чего столкнулась с волной негатива от почитателей коллеги.

Федишин говорит, что не первая начала скандал с Лорак

Ирина Федишин больше не желает ничего знать об Ани Лорак, которая так и не прекратила свое молчание о вторжении РФ в Украину. Однако несколько слов о певице, которая последние годы жила и работала в России, она все же сказала в интервью "Сегодня".

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Федишин поведала, что не она была инициатором конфликта с поклонниками Каролины Куек. Однако после того, как он случился, Ирина приняла быстрые меры:

"Я не трогала первой Ани Лорак, меня просто спросили о ней журналисты. Сейчас вообще нет смысла что-то о ней говорить, потому что Ани Лорак уже давно себя дискредитировала, все уже знают, кто она такая. Я не ожидала, что на следующий день набегут ее фанаты, но мне все равно сейчас – всех заблокировала и удалила".

Исполнительница поддерживает точку зрения тех украинцев, которые считают Лорак и прочих подобных молчунов нежеланными персонами в Украине. Они, дескать, утратили шанс на возвращение.

"Те люди, которые промолчали в такое тяжелое время, когда столько убитых людей, детей, украинцы в таком ужасе, эти люди не имеют будущего в Украине как публичные личности. Они имели возможность, но промолчали… Я не уважаю их творчество, не хочу слышать их песни, для меня они пустое место", – молвила Федишин.

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Напомним о том, что в начале марта Ани Лорак покинула Россию. Фаны предположили, что она находится в ОАЭ.