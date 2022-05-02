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Лорак отдала дочь экс-мужу, который находится с новой пассией в Турции

Мурат Налчаджиоглу, бывший супруг Ани Лорак, показал у себя на странице времяпровождение с дочкой.

Автор: Дмитрий Сыч
Лорак отдала дочь экс-мужу, который находится с новой пассией в Турции
София Муратовна Налчаджиоглу родилась 9 июня 2011-го
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София Налчаджиоглу, потомок певицы Ани Лорак и турецкого предпринимателя, похоже, ладит с новой избранницей своего родителя. Мурат Налчаджиоглу показал свежие снимки дочери в своих инстаграм-историях. На них изображена и его теперешняя спутница Лилия со своим чадом. Сейчас бизнесмен, его невеста и дети пребывают в Турции.

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Сперва видео Софии и своей дочери, которые весело резвятся у бассейна, поделилась Лилия. Потом к постингу присоединился и Мурат. 

 

"Сегодня будет лучший день, никогда не сдавайся. Береги себя" – подписал один из кадров с дочерью экс-законный Ани Лорак.

Еще он продемонстрировал кадры с домашним любимцем – псом Тосиком, дочерью Лилии и еще одним ребенком. 

Ани Лорак ныне ничего не постит в Инстаграме, ведь ее страница удалена.

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Ранее мы писали о том, что Ани Лорак лишилась публичного напоминания о себе в Черновцах. Там демонтировали ее именную звезду.

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Теги:
Турция, Ани Лорак, София Налчаджиоглу, дочь ани лорак, дети знаменитостей

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