Логунова раскрыла дополнительные нюансы своего развода со Ступкой

Полина Логунова уверена: Дмитрий Ступка будет упоминать о ней "или хорошо, или никак".

Логунова и Ступка не сожительствуют с января

Модель и телеведущая Полина Логунова раскрыла дополнительные подробности прекращения своего брака с Дмитрием Ступкой. Прежде она поведала об этом в инстаграм-историях, не желая вдаваться в подробности. Но теперь молвила еще несколько слов для программы "Зірковий шлях".

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По словам Логуновой, со Ступкой-младшим они разъехались еще в январе. Официально супруги еще не разведены, но близки к этому. Дескать, "на финишной прямой".

О конкретных причинах развода Логунова не желает рассказывать. Ради дочери Богданы.

"Она вырастет, что-то прочитает. Ничего плохого о папе я говорить тоже не хочу. И я уверена, что не смотря на какие-то внутренние обиды, Дима тоже будет обо мне говорить или хорошо, или никак. Вот давайте как-то по-американски сделаем – не сошлись характерами", – описала свои дальнейшие намерения Логунова.

Еще Полина сказала, что им с Дмитрием удалось удалось сохранить хорошие отношения. Это заслуга обоих, считает виновница передачи.

Общая дочь почти бывшей четы осталась с матерью в США. Ведущая не запрещает ей общаться с отцом. Тот, дескать, может навещать потомка когда ему заблагорассудится.

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Ступка пока не знаком с ее очередным избранником. Однако это со временем изменится.

Напомним о том, что Логунова сказала "да" своему жениху-американцу. Также она выставила романтический снимок с предложением мужчины.