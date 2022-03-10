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Ирина Билык призвала россиян "остановить Путлера"

Украинская певица также выложила у себя в Фейсбуке фрагмент видео с пропагандистом Владимиром Соловьевым.

Автор: Дмитрий Сыч
Ирина Билык призвала россиян "остановить Путлера"
Ирина Билык не жалеет острых слов для напавших на Украину жителей России и их предводителя
facebook bilyk.iryna

Ирина Былик опубликовала у себя в соцсети эмоциональные обращение к подписчикам. Адресовано оно российской аудитории.

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Сперва Билык выложила фрагмент видео, в котором кремлевский пропагандист Владимир Соловьев ведет диалог с израильским военным экспертом Яковом Кедми. Интервьюированный подчеркнул, что российской армии вот уже две недели не удается взять под контроль ни одного большого украинского города и продвинуться на север нашей страны. Ни в одном городе, сказал Кедми, не сменилась власть.     

"Если нет тактики для взятия городов, "операцию" было начинать бесполезно", – молвил эксперт.

Тем временем народная артистка Украины подписала вышеупомянутый ролик:

"Рашисты, слушайте внимательно! Ваша страна уже гниет изнутри! Остановите своего Путлера пока не поздно! Ваше будущее в ваших руках".
 

Также Былик выставила фото разрушенного после "визита" российских военных Мариуполя. Кадры она подписала так:

"Никогда мы вам, рашистам, этого не простим! #русскиефашисты".
 

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Ранее сообщалось о том, что известный украинский композитор Игорь Поклад вынужден оставаться без воды и еды в подвале Ворзеля. Там маэстро укрывается от бомб.

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Теги:
Украина-Россия, военный конфликт, Ирина Билык, артистка

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