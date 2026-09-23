56-летняя Билык обрезала волосы и стала кудрявой блондинкой

Певица решилась на кардинальную смену имиджа

Автор: Коваленко Наталья

Известная украинская исполнительница Ирина Билык поразила поклонников неожиданным перевоплощением. 56-летняя звезда сцены отказалась от длинных волнистых волос в пользу объемной короткой прически с мелкими кудрями и челкой. Помимо формы, звезда изменила и цвет: теперь ее волосы имеют платиновый оттенок с пепельным тоном.

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Смелую смену внешности Билык продемонстрировала накануне премьеры нового клипа на песню «Не ти, а я», созданного вместе с певицей Анной Буткевич и режиссером Аланом Бадоевым.

Подписчики артистки в инстаграме засыпали ее комплиментами, называя новый стиль «огненным», «стильным» и «стирающим возраст». В то же время многие фанаты обратили внимание на сходство Билык с Алиной Гросу: «Ируся стала похожа на свою куму Алину Гросу», «Как похожи между собой Ира и пчелка Алинка, прическа просто огонь».

Ирина Билык сменила прическу instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык сменила прическу instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык сменила прическу instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык сменила прическу instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык сменила прическу instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык сменила прическу instagram.com/bilyk_iryna