56-летняя Билык обрезала волосы и стала кудрявой блондинкой
Певица решилась на кардинальную смену имиджа
56-летняя Билык обрезала волосы и стала кудрявой блондинкой instagram.com/bilyk_iryna
Известная украинская исполнительница Ирина Билык поразила поклонников неожиданным перевоплощением. 56-летняя звезда сцены отказалась от длинных волнистых волос в пользу объемной короткой прически с мелкими кудрями и челкой. Помимо формы, звезда изменила и цвет: теперь ее волосы имеют платиновый оттенок с пепельным тоном.
Читай также: Вместе уже 2 года: актеры Анастасия Иванюк и Дмитрий Соловьев раскрыли свой романСмелую смену внешности Билык продемонстрировала накануне премьеры нового клипа на песню «Не ти, а я», созданного вместе с певицей Анной Буткевич и режиссером Аланом Бадоевым.
Подписчики артистки в инстаграме засыпали ее комплиментами, называя новый стиль «огненным», «стильным» и «стирающим возраст». В то же время многие фанаты обратили внимание на сходство Билык с Алиной Гросу: «Ируся стала похожа на свою куму Алину Гросу», «Как похожи между собой Ира и пчелка Алинка, прическа просто огонь».
Ирина Билык сменила прическу instagram.com/bilyk_iryna
Ирина Билык сменила прическу instagram.com/bilyk_iryna
Ирина Билык сменила прическу instagram.com/bilyk_iryna
Ирина Билык сменила прическу instagram.com/bilyk_iryna
Ирина Билык сменила прическу instagram.com/bilyk_iryna
Ирина Билык сменила прическу instagram.com/bilyk_iryna
Ирина Билык сменила прическу instagram.com/bilyk_iryna