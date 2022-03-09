Исполнилось 208 лет со дня рождения Тараса Шевченко – мощные стихи

Сегодня, 9 марта 2022 года, – день рождения Кобзаря. По этому поводу вспоминаем его стихи, поднимающие дух.

Украина и мир отмечает 208 лет со дня рождения Тараса Шевченко, который призан главным поэтом Украины.

В рамках общенациональной акции "Шевченко призывает, Украина побеждает!" уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень отметил.

"Он – символ свободолюбия и непокорности украинской нации, пламенный поборник права и свобод человека, ревностный защитник украинского языка, бесстрашный борец против крепостного права, "сатрапов" и "лакеев", а также преступника-людоеда – "безбожного царя", "грязи гнилой на востоке Европы", – подчеркнул омбудсмен у себя в Фейсбуке.

Кремень отметил, что поэзия Тараса Шевченко сегодня актуальна, как никогда, ведь Украина в условиях войны с Россией вновь вынуждена бороться за свою свободу и независимость.

"Его жизнь – это борьба за волю украинцев, а его творчество – неистощимая сокровищница мудрости, источник духа и правдивая совесть украинской нации", – подчеркнул уполномоченный по защите украинского языка.

Еще омбудсмен призвал украинцев по всему миру всех возрастов и профессий приобщиться к акции и выложил иллюстрации с воодушевляющими стихами Кобзаря.

иллюстратор Mykhailo Diachenko facebook govuamova

иллюстратор Mykhailo Diachenko facebook govuamova

иллюстратор Mykhailo Diachenko facebook govuamova

иллюстратор Mykhailo Diachenko facebook govuamova

иллюстратор Mykhailo Diachenko facebook govuamova

иллюстратор Mykhailo Diachenko facebook govuamova

иллюстратор Mykhailo Diachenko facebook govuamova

иллюстратор Mykhailo Diachenko facebook govuamova

иллюстратор Mykhailo Diachenko facebook govuamova

иллюстратор Mykhailo Diachenko facebook govuamova

иллюстратор Mykhailo Diachenko facebook govuamova

иллюстратор Mykhailo Diachenko facebook govuamova

иллюстратор Mykhailo Diachenko facebook govuamova

Строки Шевченко интересны и далеко за пределами Украины. В Министерстве культуры и информационной политики выяснили, что лишь "Заповіт" Шевченко переведен на 150 языков. Также ему установлено 2268 памятников в разных уголках Земли. Его имя только в Украине носят 9472 улицы.

Ранее мы писали, что за два дня до российского вторжения в Украину умер литературовед и диссидент Иван Дзюба. Он исследовал творчество Тараса Шевченко, Василия Стуса, Лины Костенко и других выдающихся поэтов нашей страны.