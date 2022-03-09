Исполнилось 208 лет со дня рождения Тараса Шевченко – мощные стихи
Сегодня, 9 марта 2022 года, – день рождения Кобзаря. По этому поводу вспоминаем его стихи, поднимающие дух.
Украина и мир отмечает 208 лет со дня рождения Тараса Шевченко, который призан главным поэтом Украины.
В рамках общенациональной акции "Шевченко призывает, Украина побеждает!" уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень отметил.
"Он – символ свободолюбия и непокорности украинской нации, пламенный поборник права и свобод человека, ревностный защитник украинского языка, бесстрашный борец против крепостного права, "сатрапов" и "лакеев", а также преступника-людоеда – "безбожного царя", "грязи гнилой на востоке Европы", – подчеркнул омбудсмен у себя в Фейсбуке.
Кремень отметил, что поэзия Тараса Шевченко сегодня актуальна, как никогда, ведь Украина в условиях войны с Россией вновь вынуждена бороться за свою свободу и независимость.
"Его жизнь – это борьба за волю украинцев, а его творчество – неистощимая сокровищница мудрости, источник духа и правдивая совесть украинской нации", – подчеркнул уполномоченный по защите украинского языка.
Еще омбудсмен призвал украинцев по всему миру всех возрастов и профессий приобщиться к акции и выложил иллюстрации с воодушевляющими стихами Кобзаря.
Строки Шевченко интересны и далеко за пределами Украины. В Министерстве культуры и информационной политики выяснили, что лишь "Заповіт" Шевченко переведен на 150 языков. Также ему установлено 2268 памятников в разных уголках Земли. Его имя только в Украине носят 9472 улицы.
Ранее мы писали, что за два дня до российского вторжения в Украину умер литературовед и диссидент Иван Дзюба. Он исследовал творчество Тараса Шевченко, Василия Стуса, Лины Костенко и других выдающихся поэтов нашей страны.