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Влад Яма показал, как выглядел с волосами

Хореограф показал архивный снимок, на котором Влад еще с шевелюрой.

Автор: Шапарь Анастасия
Влад Яма показал, как выглядел с волосами
Влад Яма сейчас известен своей идеальной лысиной.
instagram vladyama_official

Известный хореограф и судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма удивил своих поклонников. Артист славится своей идеально выбритой головой, как тут он показал, как выглядел с волосами.

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Оказывается, Влад не всегда ходил лысым. В молодости у него была русая шевелюра.

"С конкурса красоты", - с юмором подписал архивный снимок Яма.

Танцор показал, как выглядел в молодости с волосами.
Танцор показал, как выглядел в молодости с волосами.
instagram vladyama_official

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Стоит отметить, что в сравнении танцора сейчас и в юности - это абсолютно разные люди. Уже много лет Влад не изменяет бритой голове. Также Яма отрастил себе легкую щетину, что придало ему брутальности.

Ранее мы писали, что Ирина Билык поделилась архивным снимком. Певица совсем на себя современную не похожа - еще с черными волосами и челкой. Данным фото звезда поздравила военных с профессиональным праздником.

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Теги:
Влад Яма, шоу-бизнес, прическа

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