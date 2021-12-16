Квиткова показала атмосферные снимки с Добрыниным

Дарья Квиткова смогла построить семью с героем "Холостяка" - Никитой Добрыниным.

Автор: Шапарь Анастасия

Дарья Квиткова и Никита Добрынин - пара, которая подтверждает, что на "Холостяке" можно построить любовь и семью. Влюбленные супруги часто делятся совместными кадрами и радуют поклонников своей красивой историей любви в Инстаграм.

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Дарья опубликовала новогоднюю серию снимков, где они с Никитой невероятно счастливые и целуются на фоне праздничной елки. Квиткова выбрала на фотосессии серый вязанный свитер и длинные белые носки, а Добрынин надел джинсы и белую футболку. Фотосет получился невероятно атмосферным и праздничным.

Дарья поделилась новогодней фотосессией с супругом. instagram kvittkova

"Одна из лучших частей меня," - подписала Дарья серию фото.

Дарья поделилась новогодней фотосессией с супругом. instagram kvittkova

Никита Добрынин - главный герой 9 сезона "Холостяк". В финале он выбрал Дарью Квиткову, с которой сейчас они строят семью. В июле 2021 года пара стала впервые родителями. У них родился сын Лев.

Ранее мы писали, что Злата Огневич не вместе с победителем "Холостячки" Андреем Задворным. Мужчина выступил инициатором расставания, сообщив, что больше не любит Злату. Задворный получил в свой адрес шквал негатива и поспешил оправдаться перед аудиторией.