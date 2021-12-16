Гены отца: Сын Монатика восхитил танцами под песню "JOMO"

Дмитрий показал видео, как его 4-летний сын энергично танцует под его песню.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский исполнитель MONATIK порадовал милым видео со своим 4-летним сыном Платоном. Танцевальные гены звездного папы точно передались его детям.

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Исполнитель показал, с каким энтузиазмом Платон двигается под его песню "JOMO". Семья артиста пришла на выступление Монатика в спортзал. Младшему сыну так понравилась песня папы, что тот не удержался и начал танцевать. Также Платон хотел, чтобы и брат Данил присоединился, отчего толкнул его.

"Теперь точно понятно, откуда строки: "Бедра двигаются бодро" Всем отличного дня!" - подписал отец двух детей.

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Поклонники восторженно отметили, что мальчику передались гены звездного папы: "Ох уж эти наследники", "Кровь папкина", "Это класс! Талант в крови у парня!", "Генетика - сильная наука", "Какие музыкальные мальчики".

Ранее мы писали, что супругу Монатика Ирину подозревают в третьей беременности. Сама девушка не опровергает, а только подогревает эти слухи.