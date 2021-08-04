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Каменских показала на себе купальник-хит сезона

Пляжный образ жены Потапа пришелся по вкусу многим пользователям.

Автор: Дмитрий Сыч
Каменских показала на себе купальник-хит сезона
Каменских отдыхает с семьей
instagram kamenskux

Анастасия Каменских поделилась очередной порцией фото со своего отдыха в Хорватии. На сей раз певица надела ярко-красный купальник-шторку.

"Я очень горячая девушка", – написала исполнительница возле снимка в таком наряде. 

instagram kamenskux

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Чуть позже Каменских выставила снимки прогулки, в который приняли участие ее мать и муж. Их она сопроводила такими строками:

"Я выросла в очень доброй, заботливой, полноценной и полной любви семье! Семья для меня всегда будет стоять на первом месте. А наши улыбки, путешествия и впечатления – самыми незабываемыми моментами в жизни! Сейчас будет очень стандартно написано, но цените, любите и обере гайте друг друга".  

instagram kamenskux

instagram kamenskux

instagram kamenskux

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На снимках видно, что Алексею Потапенко, супругу Каменских, на отдыхе не до бритья и стрижек. Если на недавнем видео с певицей вся его голова была начисто выбрита, то на свежем фото он покрыт отчетливой седой щетиной и проступающим волосяным покровом.

Ранее сообщалось о том, что фотоотчет по греческим каникулам показала Екатерина Бужинская.

Теги:
фото, Настя Каменских, Каменских

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