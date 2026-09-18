Беременная Федишин продемонстрировала на грядке свой урожай

Ирина Федишин участвовала в огороднических делах.

Ирина Федишин показала урожай картофеля, который с семьей собрала на огороде ее родителей.

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Еще весной певица помогала сажать огород, а теперь наступила пора собирать плоды. В этом году картофеля уродило немало, поэтому к его выкапыванию присоединилась вся семья.

Федишин на этот раз отказался от тяжелой физической работы. Певица, ожидающая третьего ребенка, пошутила, что возглавила моральную поддержку и только контролировала процесс сбора урожая.

Но без работы артистка все-таки не осталась. На ее огороде созрела малина, поэтому Федишин воспользовалась возможностью полакомиться ягодами и пополнить запас витаминов.

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Недавно Ирина Федишин также оказалась в центре внимания из-за государственных наград, которые достались украинским артистам. Поклонники обратили внимание на отсутствие в списке имени певицы, после чего супруг исполнительницы публично вступился за нее.