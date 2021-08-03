Каменских надела мини-платье с декольте на свидание с Потапом – Фото

Анна Андрийчук, бывшая Позитива, тем временем высказалась о муже своей лучшей подруги.

Анастасия Каменских в компании матери, лучшей подруги и супруга Потапа наслаждается времяпровождением в Хорватии. Исполнительница отметила, что грезила об отдыхе, поскольку плодотворно потрудилась летом. Да и пребывание с законным для нее – всегда желанное занятие. Как проходит отпуск артистки, она сообщает у себя в Инсте.

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Во время очередной прогулки с Потапенко певица сделала несколько снимков в соблазнительном летнем наряде – прошлась хорватскими улочками в шелковом декольтированном мини изумрудного цвета с принтом на природную теметику.

instagram kamenskux

instagram kamenskux

instagram kamenskux

Фотографом заделался муж Каменских. А вот ее подруга – недавняя разведенка Анна Андрийчук – подписала снимок, назвав Потапа "идеальным мужем".

instagram kamenskux

Анастасия также выложила совместный снимок в обнимку с Алексеем.

instagram kamenskux

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Ранее сообщалось о том, что Каменских устроила сексуальную съемку на борту плавсредства.