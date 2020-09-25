Электорат волчиц: Олегу Виннику предлагали стать президентом

Также артист вспомнил, как работал в Германии гувернером.

Появилось новое интервью Олега Винника, где он рассказал о своей политической жизни и отношении к Михаилу Поплавскому. Также покоритель женских сердец объяснил, почему поначалу крутил носом, когда речь шла об участии в "Танцах со звездами". Беседу опубликовал ресурс Vesti.ua.

В ходе общения певцу вспомнили то, что на выборах в Верховную Раду он поддержал партию Михаила Поплавского. От своего голоса, сказал Олег, он не отказывается. Ведь Украине, мол, нужна такая партия. А в певчем ректоре видит ответственного профессионала, сильного лидера и продуктивного человека.

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Выяснилось, что 47-летнему блондину тоже предлагали поучаствовать в руководстве страной. Но, утверждает Винник, он и не думал использовать свою популярность, когда ему предложили стать участником президентской гонки.

Насчет танцевального телешоу, то исполнитель отказывался принимать в нем участие три года. Причина – напряженный концертный график. Но исправила ситуацию Алена Шоптенко. После менее чем часового разговора она убедила Винника выйти на паркет.

В интервью обратили внимание и на давнишние события в жизни артиста. Перед работой в немецком театре он был на должности гувернера, присматривал за двумя сыновьями известного немецкого хирурга. Времяпровождение с детьми пошло на пользу обеим сторонам: Олег учил мальчиков музыке, они его – немецкому языку.

Ранее сообщалось, что Евгений Кошевой старается общаться с другом-Президентом посредством смс.