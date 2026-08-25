Винник рассказал, какое у него нынче гражданство

Олег Винник прокомментировал свое нежелание менять паспорт.

Олег Винник рассказал, что 26 лет живет за границей, но до сих пор не имеет гражданства избранной страны. Об этом певец рассказал в интервью.

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По словам артиста, он является резидентом Германии более двух десятилетий, однако его гражданство остается украинским. Деятель отметил, что большую часть своей взрослой жизни провел в Германии и чувствует себя там более комфортно, чем в Украине. Поэтому предполагает, что в будущем мог бы получить немецкое гражданство.

В то же время Олег подчеркнул, что сейчас не планирует менять документы. А именно – пока в Украине идет война. Винник также назвал жизнь в Германии цивилизованной и комфортной. И именно так, убежден он, "большая часть нормальных людей в мире хотела бы жить".

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После начала полномасштабной войны Олег Винник не раз становился объектом критики. Его хулили за выезд в Германию после 24 февраля 2022 и проживание за границей. Отдельно обсуждались и концерты исполнителя, на которых он продолжает исполнять свой русскоязычный репертуар, хотя раньше божился, что откажется от него.