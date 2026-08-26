Винник впервые прокомментировал попадание в список нежелательных артистов в Молдове

Певец требует от Минкульта страны объяснений из-за внесения его в список вместе с российскими исполнителями

Автор: Коваленко Наталья

Украинский певец Олег Винник в интервью проекту «Агент Провокатор» прокомментировал информацию о том, что Министерство культуры Молдовы внесло его в список нежелательных артистов.

По словам исполнителя, новость стала для него неожиданностью. Артист отметил, что выступал в Молдове лишь однажды, примерно в 2011 или 2012 году. Впервые о своем присутствии в перечне он узнал из публикаций в СМИ. Певец подчеркнул, что оказался там единственным артистом из Украины среди большого количества российских исполнителей.

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«Это было даже, наверное, ну, таким каким-то смешным шоком, да, я этого не ожидал. Я выступал в Молдавии где-то, по-моему, в 11-м где-то или в 12-м году на очень крутом мероприятии. Сначала я в русской прессе прочитал обо мне, что вот я наряду тоже с русскими артистами, которые там в каком-то списке не запрета, а нежелательных артистов в Молдавии. То есть я вот увидел себя там единственного с Украины нежелательных артистов в Молдавии. Я вот не понял, в чем нежелание меня видеть там. Ну хотя тех артистов, кстати, с которыми выступал там в Молдавии, их не было в списке. Ну мне как-то с одной стороны обидно, потому что это неправильно», — сказал он.

Олег Винник рассказал, что его команда направила официальный запрос в Министерство культуры Молдовы с просьбой разъяснить ситуацию и указать конкретные причины такого решения. Однако четкого ответа артист так и не получил. В ведомстве лишь сослались на то, что подчиняются службе разведки и безопасности, и предупредили о возможных проблемах при пересечении границы. При этом официального запрета на проведение концертов или въезд не последовало, но организаторам намекнули на нежелательность выступлений.

Певец выразил недоумение по поводу происходящего, заявив, что не понимает, в чем именно его вина и какие законы или правила он мог нарушить.

«Наверное, я должен сам додуматься. Ну, уже всё ж таки взрослый должен понимать, но я не понимаю. Думаю и не понимаю. Может быть, из-за того, что я пою на украинском, на русском, не знаю, может быть. Но, в конце концов, кто как не они должны это знать. Ну что, сложно написать. А и вообще какое вы имели право показывать вообще людям, если не было конкретного концерта, не было конкретной даты, не было ничего. Это просто вот так взял кто-то и высосал с пальца. Вот из того всего сделали и вот так вот пустили от Министерства культуры в прессу вот такие вот вещи. Я даже не могу представить, а что кому-то я сделал в Молдавии и вообще кому я что-то сделал. Ну такие недоброжелатели. И если они даже есть, понятно, что есть везде эти недоброжелатели. Ну тогда мне кажется, что Министерство культуры не должно реагировать. Хорошо, завтра миллион каких-то сплетен о ком-то залетать. И что? И не разобравшись в этом или не то, что не разобравшись, а просто брать человека без причины. Просто за того, что кто-то что-то придумал. Поставьте человека, который в этом будет разбираться. То есть, ребят, ну так нельзя. Министерство культуры, есть от Винника письмо, пожалуйста, объясните наш нам ситуацию. В чем я виноват?», — пожаловался артист.