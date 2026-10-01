Звезда «Безумной свадьбы» Инна Приходько жестко высказалась о Виннике, Потапе и Марченко

Актриса прокомментировала поступки скандальных певцов и ведущей

Автор: Коваленко Наталья

Украинская актриса и юмористка Инна Приходько, известная по комедийной франшизе «Безумная свадьба», в интервью изданию Oboz.ua откровенно прокомментировала поведение своих бывших коллег по съемочной площадке — Олега Винника, Потапа и Оксаны Марченко.

Читай также: Астафьева очаровала осенними фото из Карпат и рассказала, за что ценит жизнь

Актриса призналась, что решение Олега Винника уехать из Украины и долгое время молчать о войне стало для нее полным разочарованием. По словам Инны, если бы ее земляк из Черкасщины остался дома и поддерживал ВСУ, его популярность достигла бы пика.

«Для меня это, честно говоря, странно. И я бы даже сказала — глупо с его стороны. Он же, думаю, прекрасно понимал, что никто не забрал бы его насильно воевать. Давайте честно: кто из наших звезд шоу-бизнеса пошел служить принудительно? Люди шли по зову. Думаю, если бы Олег остался здесь, помогал, открывал сборы, ездил с концертами в поддержку ВСУ — боже, он бы не просто снова взлетел. Он был бы номер один. Суперномер один! Ну ладно, ты уехал, но хотя бы не молчи. А он просто исчез на столько лет, а потом начал откуда-то вылезать и нести чушь, которая вызывает еще больше нелепости. Я глубоко разочарована в этом человеку. Тем более что он мой земляк... Он же должен понимать, что никто его здесь уже не ждет с раскрытыми объятиями», — подчеркнула Приходько.

Олег Винник и Инна Приходько kinofilms.ua

В отличие от ситуации с Винником, выезд и дальнейшие скандальные поступки рэпера Потапа Приходько ничуть не удивили. Актриса отметила, что Алексей Потапенко всегда работал по принципу «и вашим, и нашим».

«Ну, это такой человек, как говорят: и вашим, и нашим. Алексей всегда был таким. Эта ахинея про испанскую ТРО, потом песня про волонтеров, которая на голову не налезает... Он словно пытался сделать все, чтобы о нем не забыли. Но все эти его попытки настолько нелепы, что лучше бы он молчал. Ну, и с Настей и кистой плюс-минус такая же история. У меня впечатление, что у человека какое-то психическое расстройство. А вспомните, как все начиналось: говорить только на украинском, патриотические песни... А потом такая резкая смена. И ты думаешь: почему вдруг?», — поделилась мыслями артистка.

Приходько и Потап на съемках «Безумной свадьбы» kinofilms.ua

Также Приходько вспомнила первую встречу с кумой Путина Оксаной Марченко в 2009 году во время участия в шоу «Україна має талант». Тогда телеведущая активно хвалила молодую актрису и даже подарила свой именной календарь.

Параллельно с участием в шоу «Україна має талант» Приходько снималась в юмористическо-политическом ситкоме «Неприкасаемые» для ТРК «Украина», где играла пародию на Юлию Тимошенко. Сериал снимали накануне президентских выборов 2010 года, но он так и не вышел на экраны — продюсеры побоялись выпускать его в эфир из-за слишком точного и острого сходства актеров с реальными политиками.

Из-за съемок в «Неприкасаемых» продюсеры сериала запретили Инне продолжать участие в «Україна має талант». Ситуация получила такую огласку, что Оксана Марченко попросила своего мужа Виктора Медведчука позвонить владельцу телеканала Ринату Ахметову, чтобы тот отпустил актрису на шоу. Впрочем, даже звонок Медведчука не помог уладить конфликт между продюсерами.

Однако после того, как Марченко проявила пророссийскую позицию, сбежала в РФ и начала пропагандировать московскую церковь, отношение актрисы к ней кардинально изменилось.

«В те времена Марченко казалась мне довольно приятным человеком... Но потом начали всплывать все эти истории... Я тогда по горячим следам даже сделала пародию на нее. И тот календарь, который она мне подарила, выбросила. Порвала ту Марченко», — подытожила Приходько.