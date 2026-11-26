Культовая звезда обложек не оставила наследников

Автор: Коваленко Наталья

В возрасте 87 лет умерла легендарная немецкая модель, актриса и художница Верушка, настоящее имя которой Вера Готлибе Анна фон Лендорф. Смерть звезды обложек в Берлине подтвердил изданию Bild ее близкий родственник.

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Верушка родилась в 1939 году в Кенигсберге (ныне Калининград) в семье графа Генриха фон Лендорфа-Штайнорта. Ее отец участвовал в антигитлеровском Сопротивлении и неудачном покушении на Адольфа Гитлера в июле 1944 года, после чего был казнен, а семья пережила трудовые лагеря, потерю дома и постоянные переезды.

Модельную карьеру она начала в итальянской Флоренции, а впоследствии покорила Нью-Йорк и Париж. Высокий рост и нетипичная внешность поначалу казались препятствием, поэтому девушка создала собственный сценический образ и псевдоним Верушка, выдавая себя за загадочную художницу с приграничья. Этот образ стал чрезвычайно популярным в 1960-х годах, когда она сотрудничала с ведущими модными домами и появлялась на обложках Vogue более десяти раз.

Верушка Getty Images

Мировую кинославу ей принесла роль в культовом фильме Микеланджело Антониони «Фотоувеличение» (1966). Несмотря на то, что ее появление на экране длилось всего несколько минут, сцена съемки стала символом «свингующего Лондона».

Верушка стала одной из пионерок боди-арта и перформативного искусства, превращая собственное тело с помощью камуфляжа и красок в холст.

В середине 1970-х годов после конфликта с руководством американского Vogue из-за попыток изменить ее образ она побрила голову и надолго отошла от классического моделинга, посвятив себя живописи, фотографии и искусству.

Супермодель так и не вышла замуж и не имела детей. Последние годы Верушка провела в Берлине в окружении близких и молодых художников.