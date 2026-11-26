Радмила Щеголева рассказала, почему ушла от Данилко

Автор: Коваленко Наталья

Украинская актриса Радмила Щеголева, ставшая известной благодаря роли молчаливой помощницы Верки Сердючки Гели в телепроекте «СВ-шоу», спустя более 20 лет рассказала об истинных причинах разрыва сотрудничества с Андреем Данилко.

В интервью для ютуб-канала журналистки Алины Доротюк Щеголева вспомнила, как после восьми лет в команде артиста столкнулась с критическим физическим и эмоциональным истощением из-за плотного гастрольного графика. Кроме того, Радмила мечтала сниматься в кино и развиваться в театре и мюзиклах, тогда как Данилко решил окончательно сосредоточиться на музыке.

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«Я для себя почувствовала, что я должна уйти. И я до этого предупредила Андрея, мы с ним разговаривали. Я сказала, что я не хочу стареть в этом проекте и что я чувствую, что просто сейчас уже мой финал здесь. И на самом деле я соскучилась по кино. То есть я для себя решила, что я хотела. Я просто как раз параллельно снялась. У меня был сербский проект. Это было очень интересно. Снимал Лазар Листовский. У меня была там главная роль. И я поняла, потом была "Черная рада" еще параллельно. И я поняла, что я, ну, что меня действительно интересует кино. Я очень соскучилась. И потом еще была такая ситуация. Я с Андреем согласилась и хотела ездить, потому что мы планировали делать мюзикл. Для меня это было очень интересно. Я хотела именно вот такую историю. И у него рождались какие-то идеи, мы встречались, он мне что-то играл, что-то придумывали вместе. И даже у нас же были ролевые кусочки, мы там играли и балерин, и там еще что-то. Балерины и еще у нас был и солдат там был, и Верка Сердючка же. Я ждала театральную историю какую-то. И я считала, что это будет. Але Андрей в какой-то момент… А его очень интересовала музыка. Нет, я любила наши эти танцевальные истории, но все же я хотела театрального развития. Я хотела или театр, или чтобы кто-то какие-то красивые танцы ставил, чтобы песни мне нравились. Ну, они были очень такие эмоциональные, прекрасные, но танцы никто не ставил. Я почувствовала, что для меня это уже все, что я себя полностью здесь уже использовала насколько могла, и я не видела развития для себя, для своего образа. И именно поэтому мы с ним поговорили и согласились, что я буду ездить сначала там, где стратегически важно, а потом посмотрим, как все будет складываться, что, возможно, если у меня будут роли, то я себе уйду, буду заниматься своим чем-то или буду ездить вот так вот на какие-то важные проекты. Я должна быть с собой просто до конца откровенной, или я впадаю вот в такие состояния, что просто умираю практически», — объяснила Радмила.

Радмила Щоголева и Андрей Данилко instagram.com/v_serduchka

Покинуть работу с Андреем актриса решила из-за серьезных проблем со здоровьем. Накануне большого гастрольного тура в Израиле и Германии у Щеголевой появилась сильная боль в животе. Чтобы не срывать выступления и быстро вернуться на сцену, Радмила уговорила врачей срочно удалить ей якобы аппендицит, но это решение оказалось фатальной ошибкой. Звезде стало хуже, поскольку причина боли оказалась другой.

«Я просто сделала одну глупость для того, чтобы не терять ритм гастролей. Мне удалили аппендицит, но его, наверное, не было. Была причина в другом, и мне стало хуже», — призналась актриса.

Окончательный разрыв произошел во время гастролей в Сочи, когда состояние звезды стало критическим: она резко похудела, едва могла встать с постели и вынуждена была срочно вернуться домой, где потратила все сбережения на обследования. В коллективе же поверили слухам, якобы артистка намеренно подвела команду, а сам Данилко даже не позвонил поинтересоваться ее здоровьем, что вызвало у Радмилы глубокую обиду.

«Мне было странно, что Андрей сам не позвонил, не спросил: "Слушай, малая, что случилось?". Просто это уже сработала обида, какой-то детский сад», — объяснила звезда.

Актриса также рассекретила, что во время работы у нее иногда возникали споры с Инной Белоконь, однако вдаваться в детали не стала. По словам Радмилы, со временем все обиды прошли, потому что теплые воспоминания о годах совместных выступлений перекрыли весь негатив.

«Когда вы живете так, как с семьей, в таком состоянии, что вы все время рядом, конечно, какие-то конфликтные ситуации возникают, но, во-первых, я себе не позволю выносить это никогда, а во-вторых, это же какая-то семейная ситуация уже. Ну, то есть были конфликты, но были и классные же моменты, поэтому оно одно другое перекрывало», — поделилась звезда.