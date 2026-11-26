Кинозвезда родом из Черновцов рассказала об интересном совпадении

Автор: Коваленко Наталья

Кунис назвала двух актрис, с которыми на экране целовались и она, и ее муж Кутчер

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис поделилась забавной деталью об актерской карьере своей семьи. Во время участия в подкасте Келли Рипы Let’s Talk Off Camera она рассказала, что за годы работы в кино они с мужем, актером Эштоном Кутчером, по очереди целовались в кадре с одними и теми же двумя оскароносными актрисами.

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Первой общей экранной партнершей супругов стала Натали Портман. Кунис снялась с ней в откровенной сцене психологического триллера «Черный лебедь», а Кутчер сыграл экранного возлюбленного Портман в романтической комедии «Больше чем секс».

Мила Кунис, Эштон Кутчер и Натали Портман imdb

Мила призналась, что снимать интимную сцену с Натали было одновременно и очень комфортно, и неловко, ведь в реальной жизни актрисы являются близкими подругами.

«Знаете, это было довольно неловко, потому что мы с Нат были действительно хорошими подругами. Это было неудобно и в то же время максимально комфортно. Не знаю, как это описать. Неудобно, потому что хочется рассмеяться от абсурдности ситуации, но вам настолько легко друг с другом, ведь вы близкие подруги. Возникает странное ощущение: "Боже, что мы делаем? Мы выглядим как идиотки. Никто в это не поверит"», — вспомнила актриса.

Второй актрисой, с которой на экране целовались звездные супруги, стала Зои Салдана. В 2005 году она сыграла с Эштоном в романтической комедии «Угадай, кто?», а два года спустя снялась в интимной сцене вместе с Кунис в ленте «После секса».

Мила Кунис, Эштон Кутчер и Зои Салдана imdb

Напомним, что Мила Кунис и Эштон Кутчер познакомились еще в конце 1990-х на съемочной площадке сериала «Шоу 70-х», начали встречаться в 2012 году, а в июле 2015-го официально поженились. Пара воспитывает двоих детей — 12-летнюю дочь Уайатт и 9-летнего сына Дмитрия.