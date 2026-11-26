Этнологиня призналась, о какой церемонии мечтает

Автор: Коваленко Наталья

Участница 14-го сезона шоу «Холостяк» Вита Зварич, которой возлюбленный-военный недавно сделал предложение, поделилась в инстаграме планами относительно предстоящей свадьбы.

В новом видео девушка рассказала, что мечтает совместить современный формат со старинными украинскими традициями, но при этом хочет отказаться от некоторых уже привычных свадебных ритуалов.

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Одним из главных элементов торжества Виточка видит выступление троистых музыкантов. Она хочет, чтобы на свадьбе звучали не только плейлист и сет диджея, но и живая музыка с цимбалами, скрипкой и бубном.

Также невеста решила не заказывать массовую печать бумажных приглашений, чтобы сэкономить время и средства, а отправить их в электронном формате. Исключение планируют сделать лишь для нескольких самых близких гостей, которым приглашения вручат лично.

Вита добавила, что не планирует бросать свадебный букет незамужним подругам — вместо этого хочет подарить каждой из них по живой белой розе. Свое решение она связала с опытом участия в проекте «Холостяк».

«Я хочу лично вручить каждой незамужней девушке по белой живой розе, чтобы любви хватило на всех. Я не хочу наблюдать за этой беспощадной борьбой за букет между девушками, ведь каждая заслуживает быть выбранной. И это я очень хорошо осознала после шоу "Холостяк"», — отметила она.

Кроме того, девушка не хочет тратить время на репетиции постановочного первого танца — вместо этого планирует просто потанцевать с женихом естественно, как в обычный день. Отказалась она и от утренней фотосессии невесты с подъемом ни свет ни заря, объяснив, что перед важным днем хочет прежде всего выспаться.

Напомним, что избранник этнологини предложил ей пожениться во время фотосессии в Пуще-Водице.