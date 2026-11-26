Бывшая звезда «Дизель Шоу» показала отца, брата и сестру

Автор: Коваленко Наталья

Украинская актриса и ведущая Яна Глущенко устроила семейную фотосессию на природе. Подборку редких кадров с самыми родными людьми бывшая звезда «Дизель Шоу» опубликовала на своей странице в инстаграме.

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На снимках, которые были сделаны в зоне отдыха «Лесная поляна» под Киевом, рядом с Яной позировали ее сын Тамерлан, папа Виктор, брат Александр, а также сестра со своим мужем.

Семья позировала в лесу, отдыхала у костра и убегала от гусей. В подписи Глущенко назвала родных своей поддержкой и вдохновением, а также упомянула о маме Елене.

«В кого я такая? В свою семью. Папа, сын, брат, сестра и ее муж. Почти вся моя семья. Мамы физически нет рядом, но морально она с нами. Люблю вас! Моя поддержка, вдохновение и моя любимая глупость», — написала Яна.

Семья Яны Глущенко instagram.com/yamo4ka

Семья Яны Глущенко instagram.com/yamo4ka

Семья Яны Глущенко instagram.com/yamo4ka

Семья Яны Глущенко instagram.com/yamo4ka

Семья Яны Глущенко instagram.com/yamo4ka