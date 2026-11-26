Всплыли переписки и свидетельства, но музыкант все отрицает

Автор: Коваленко Наталья

Вокруг участника лонг-листа Национального отбора на «Евровидение-2027» разгорелся скандал. Гитариста постпанк-группы Spokusy Игоря Черепанова, известного под псевдонимом Череп, публично обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним девушкам.

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Музыкальный менеджер Юлия Мантикора опубликовала в Instagram видеообращение и скриншоты переписок 42-летнего Черепанова с подростками. Автор публикации призвала обратить внимание на то, как музыкант использует свой звездный статус в общении с 15-летними девушками. В переписках были сообщения как из личных аккаунтов Игоря, так и со страницы ночного клуба «Теплый ламповый», арт-директором которого является Черепанов.

В комментарии изданию «Суспільне Культура» музыкант отверг все обвинения, назвав их клеветой. Он заявил, что не допускает романтических отношений или встреч с девушками младше 18 лет. Музыкант предположил, что мог написать «какие-то глупости в шутливой форме, не понимая возраста», но заверил, что о встречах речи не шло. Также он предоставил журналистам продолжение одного из обрезанных скриншотов.

В то же время после публикации материала к журналистам «Суспільного» обратились девушки, которые рассказали о собственном опыте общения с Черепановым в подростковом возрасте. Одна из них, попросившая сохранить анонимность, заявила, что в 14–16 лет часто бывала в клубе «Теплый ламповый», где музыкант якобы позволял себе нежелательные физические прикосновения и угощал несовершеннолетних девушек алкоголем. Еще одна девушка по имени Дарина сообщила, что, когда ей было 17 лет, музыкант предложил ей создать арт для группы, угостил пивом в баре, а во время прогулки предложил поцеловаться, на что она ответила отказом.

Скриншоты переписок instagram.com/manticore.julia

Скриншоты переписок instagram.com/manticore.julia

Скриншоты переписок instagram.com/manticore.julia

Скриншоты переписок instagram.com/manticore.julia

Скриншоты переписок instagram.com/manticore.julia

Скриншоты переписок instagram.com/manticore.julia