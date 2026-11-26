Это уже второе жилье артиста, пострадавшее от российских атак

Автор: Коваленко Наталья

Лидер группы «Друга Ріка» Валерий Харчишин сообщил, что арендованный им дом под Киевом получил повреждения в результате российского обстрела. Кадрами с разбитыми стеклами и зашитыми деревянными щитами окнами музыкант поделился в инстаграме.

По словам певца, удар произошел несколько дней назад, когда он вместе с группой находился в благотворительном туре и собирал средства для Сил обороны Украины. Взрывной волной выбило фасадные окна, а тяжелую бронированную дверь отбросило внутрь дома. Всего в городке пострадали около 20 частных домов — почти половина улицы, некоторые из жителей также потеряли автомобили. К счастью, обошлось без погибших и физически пострадавших.

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«Я не суеверный и не верю в "кармические" совпадения, но мне снова прилетело. Взрывной волной снесло фасадные окна, а бронедвери влетели в дом. Это произошло несколько дней назад, пока мы были в туре и собирали на Силы обороны. Тври расхячили почти пол-улицы, около двадцати домов, в городке, где мы арендуем жилье. Слава Богу, никто не погиб и физически не пострадал, но имущества уничтожено немало. Сочувствую всем пострадавшим соседям, кто потерял дома и колеса», — поделился Харчишин.

Увидев масштабы разрушений, артист жестко раскритиковал заявления президента США Дональда Трампа о том, что российские удары по гражданским объектам якобы происходят «случайно», а также призвал мир и украинцев ответственнее относиться к выбору политических лидеров. В то же время Харчишин подчеркнул, что в личной помощи не нуждается, и призвал поддерживать Силы обороны.

«Первое, что появилось перед моими глазами, когда увидел масштаб разрушений — рыжий пидобол трамп, который своим маразматическим ртом чмокает о том, что его "друг владимир ничего плохого в Украине не делает и все бомбы-ракеты-дроны падают на гражданское случайно". Единственное желание, когда он в очередной раз соберется что-то выдавить из своего дерьма — чтобы ему прилетела эта "случайность", так чтобы глаза открылись. Навеки. Второе. Романтически надеюсь, что человечество сейчас взрослеет, следовательно, перестанет выбирать представителей право-популистского люмпена и, наученный Украиной мир, оттолкнувшись от дна, будет выбирать президентов, а не трампов и разных интересных публичных личностей. Иначе прилетит. Вопрос времени. Третье. Верю только в наш наошибавшийся, получивший болезненный опыт народ и сильнейшую в мире армию. И что мы, в конце концов, будем выбирать руководителей, которые не будут менять ядерку на окорочка, не будут вестись на пустые обещания, меморандумы от америк и прочих пидоболов. Да, ясно, что меня очень огорчает этот очередной варварский прилет по гражданским, о котором даже не вспомнит "североамериканский гарант", но это не повод опускать руки. Не дождетесь, проклятые оккупанты! Спасибо за сочувствие и слова поддержки. Помощь не нужна. Помогайте Силам обороны любым способом», — написал Валерий.

Напомним, что в марте 2022 года во время оккупации Гостомеля российские войска дотла разрушили семейный дом Харчишина, который музыкант впоследствии отстроил и передал бывшей жене и детям.

Харчишин показал разрушение дома после очередного обстрела instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Харчишин показал разрушение дома после очередного обстрела instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Харчишин показал разрушение дома после очередного обстрела instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Харчишин показал разрушение дома после очередного обстрела instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Харчишин показал разрушение дома после очередного обстрела instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr