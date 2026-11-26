Харчишин показал разрушение дома после очередного обстрела
Это уже второе жилье артиста, пострадавшее от российских атак
Лидер группы «Друга Ріка» Валерий Харчишин сообщил, что арендованный им дом под Киевом получил повреждения в результате российского обстрела. Кадрами с разбитыми стеклами и зашитыми деревянными щитами окнами музыкант поделился в инстаграме.
По словам певца, удар произошел несколько дней назад, когда он вместе с группой находился в благотворительном туре и собирал средства для Сил обороны Украины. Взрывной волной выбило фасадные окна, а тяжелую бронированную дверь отбросило внутрь дома. Всего в городке пострадали около 20 частных домов — почти половина улицы, некоторые из жителей также потеряли автомобили. К счастью, обошлось без погибших и физически пострадавших.
Читай также: Умерла первая немецкая супермодель Верушка«Я не суеверный и не верю в "кармические" совпадения, но мне снова прилетело. Взрывной волной снесло фасадные окна, а бронедвери влетели в дом. Это произошло несколько дней назад, пока мы были в туре и собирали на Силы обороны. Тври расхячили почти пол-улицы, около двадцати домов, в городке, где мы арендуем жилье. Слава Богу, никто не погиб и физически не пострадал, но имущества уничтожено немало. Сочувствую всем пострадавшим соседям, кто потерял дома и колеса», — поделился Харчишин.
Увидев масштабы разрушений, артист жестко раскритиковал заявления президента США Дональда Трампа о том, что российские удары по гражданским объектам якобы происходят «случайно», а также призвал мир и украинцев ответственнее относиться к выбору политических лидеров. В то же время Харчишин подчеркнул, что в личной помощи не нуждается, и призвал поддерживать Силы обороны.
«Первое, что появилось перед моими глазами, когда увидел масштаб разрушений — рыжий пидобол трамп, который своим маразматическим ртом чмокает о том, что его "друг владимир ничего плохого в Украине не делает и все бомбы-ракеты-дроны падают на гражданское случайно". Единственное желание, когда он в очередной раз соберется что-то выдавить из своего дерьма — чтобы ему прилетела эта "случайность", так чтобы глаза открылись. Навеки. Второе. Романтически надеюсь, что человечество сейчас взрослеет, следовательно, перестанет выбирать представителей право-популистского люмпена и, наученный Украиной мир, оттолкнувшись от дна, будет выбирать президентов, а не трампов и разных интересных публичных личностей. Иначе прилетит. Вопрос времени. Третье. Верю только в наш наошибавшийся, получивший болезненный опыт народ и сильнейшую в мире армию. И что мы, в конце концов, будем выбирать руководителей, которые не будут менять ядерку на окорочка, не будут вестись на пустые обещания, меморандумы от америк и прочих пидоболов. Да, ясно, что меня очень огорчает этот очередной варварский прилет по гражданским, о котором даже не вспомнит "североамериканский гарант", но это не повод опускать руки. Не дождетесь, проклятые оккупанты! Спасибо за сочувствие и слова поддержки. Помощь не нужна. Помогайте Силам обороны любым способом», — написал Валерий.
Напомним, что в марте 2022 года во время оккупации Гостомеля российские войска дотла разрушили семейный дом Харчишина, который музыкант впоследствии отстроил и передал бывшей жене и детям.