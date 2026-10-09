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Netflix снимет спин-офф «Бриджертонов» о молодой леди Вайолет

Что известно об экранизации истории любви родителей Бриджертонов

Автор: Коваленко Наталья
Netflix снимет спин-офф «Бриджертонов» о молодой леди Вайолет
Netflix снимет спин-офф «Бриджертонов» о молодой леди Вайолет
Netflix

Стриминговый сервис Netflix официально объявил о разработке нового мини-сериала во вселенной «Бриджертонов». Будущий проект расскажет о юных годах леди Вайолет и истории ее любви с мужем, виконтом Эдмундом Бриджертоном.

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Новый приквел будет похож на успешный спин-офф 2023 года «Королева Шарлотта: История Бриджертонов». Шоураннерами и исполнительными продюсерами выступят Шонда Раймс и Николас Нардини, а режиссерское кресло займет Том Верика.

«Дорогой многоуважаемый читатель, Эта авторка пишет вам с захватывающими новостями… Настало время обратить наше внимание на матриарха наших любимых Бриджертонов. В разработке новый сериал, который расскажет историю любви юной Вайолет и виконта Эдмунда Бриджертона. Любовный союз, с которого все началось, вскоре предстанет перед вашими глазами, дорогой читатель. Эта авторка непременно сообщит вам обо всех обновлениях. А до тех пор…», — отмечено в официальном анонсе в инстаграме от имени Леди Уислдаун.

Все четыре сезона основного сериала «Бриджертоны» взрослую леди Вайолет играет Рут Геммелл. Зрители уже имели возможность увидеть юную Вайолет Леджер в исполнении Конни Дженкинс-Грейг в сериале «Королева Шарлотта», где также были представлены ее родители.

В настоящее время создатели сериала еще не объявили кастинг и не подтвердили, вернется ли Конни Дженкинс-Грейг к своей роли в новом проекте. Дату премьеры пока держат в тайне.

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Теги:
сериалы, Netflix, шоу-бизнес, бриджертоны

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