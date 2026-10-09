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Без строгих диет и изнурительных тренировок: 40-летняя Огневич раскрыла свои секреты стройности

Певица назвала три главные привычки, помогающие ей оставаться в форме

Автор: Коваленко Наталья
Без строгих диет и изнурительных тренировок: 40-летняя Огневич раскрыла свои секреты стройности
Без строгих диет и изнурительных тренировок: 40-летняя Огневич раскрыла свои секреты стройности instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич поделилась с подписчиками в инстаграм-сториз основными правилами, которые помогают ей выглядеть красиво и находиться в отличной физической форме. По словам 40-летней артистки, она обходится без строгих ограничений и истощений на тренировках, а сосредотачивается на дисциплине и превращении полезных привычек в ежедневную рутину.

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Артистка выделяет три базовых правила, на которых держится ее красота и здоровье. Злата убеждена, что тренироваться каждый день нет необходимости — достаточно заниматься около трех раз в неделю. В остальные дни она советует больше ходить пешком.

«Спорт — мастхэв. Но этого должно быть раза три в неделю. Этого достаточно, если активная работа. Если есть такая возможность и вам нужно идти домой 15 мин пешком, то не садитесь на маршрутку или метро — возьмите это время для себя. Не надо бегать или отжиматься. 25 мин пешком достаточно, чтобы организм был активным», — объяснила Огневич.

Злата Огневич раскрыла секреты красоты instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич раскрыла секреты красоты instagram.com/zlata.ognevich

Также певица перед сном обязательно снимает макияж, очищает кожу и делает легкий массаж лица, к чему ее с детства приучила мама.

«Хороший внешний вид — постоянная работа над собой. Во всем должна быть дисциплина, средства и сила воли. Например, когда через „не хочу“ вечером не ленишься, снимаешь мейкап, очищаешь кожу и делаешь легкий массаж. К этому меня приучила мама», — рассказала певица.

Злата Огневич раскрыла секреты красоты instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич раскрыла секреты красоты instagram.com/zlata.ognevich

Исполнительница ест практически все и не практикует голодание. Единственное ограничение — контроль количества выпечки, пиццы и пасты, ведь именно мучные блюда быстро сказываются на ее фигуре.

«Мне часто задают вопросы, что я ем и какой у меня режим, чтобы так выглядеть. Я ем абсолютно все и ни в чем себе не отказываю. Единственное, за чем слежу, — чтобы не было много пицц, паст и круассанов в моем меню. Потому что стоит только неделю этого поесть — все, я уже набираю вес. Не знаю, как так. Поэтому главное в моем рационе — не стоит себя ограничивать, а просто есть определенные продукты, которых нужно потреблять немного меньше. Ибо сколько той жизни, чтобы себя ограничивать и страдать», — поделилась Злата.

Злата Огневич раскрыла секреты красоты instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич раскрыла секреты красоты instagram.com/zlata.ognevich

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