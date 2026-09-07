Известная певица объявила о пятой беременности

Сиара и Расселл Уилсон ждут четвертого общего ребенка

Автор: Коваленко Наталья

Американская певица Сиара и ее муж, игрок в американский футбол Расселл Уилсон, снова готовятся к пополнению в семье. 40-летняя исполнительница ждет пятого ребенка, который станет четвертым общим ребенком для пары.

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Об этом супруги объявили 6 сентября 2026 года в совместном посте в инстаграме, опубликовав трогательное видео и фото, на которых Сиара демонстрирует округлившийся животик.

В ролике влюбленные развесили на веревке белые футболки с именами всех своих детей, а в конце добавили боди-комбинезон без подписи для будущего малыша.

«Еще один человек для любви», — трогательно подписали Сиара и Расселл.

Пара, которая летом 2026 года отпраздновала 10-летие брака, уже воспитывает четверых детей: 12-летнего Фьючера Захира, которого Сиара родила в предыдущих отношениях с рэпером Future, 9-летнюю Сиенну Принцесс, 6-летнего Вина Гаррисона и 2-летнюю Амору Принцесс.