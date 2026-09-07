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Звезда «Львов на джипе» Роман Щербан женился на блогерше Анастасии Лисогуб

Кто из знаменитостей посетил свадьбу пары

Автор: Коваленко Наталья
Звезда «Львов на джипе» Роман Щербан женился на блогерше Анастасии Лисогуб
Звезда «Львов на джипе» Роман Щербан женился на блогерше Анастасии Лисогуб instagram.com/lisogubchik

Украинский юморист, стендапер и участник популярного проекта «Львы на джипе» Роман Щербан женился. Его избранницей стала бизнесвумен, блогер и основательница киевского арт-пространства «Мастерская 17» Анастасия Лисогуб.

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Свадьба пары состоялась 6 сентября. Молодожены поделились кадрами со праздничной фотосессии, коротко подписав их: «Хэппи вайф — хэппи лайф».

Для торжественной церемонии невеста выбрала пышное белое платье с открытыми плечами и высоким разрезом на юбке, а жених позировал в светлом костюме. Особым гостем праздника стал кот пары, который также появился на свадебных фото. Жених выходил под хит Нади Дорофеевой «Японія».

Свадьба Романа Щербана и Анастасии Лисогуб instagram.com/levi_na_jeepi
Свадьба Романа Щербана и Анастасии Лисогуб instagram.com/levi_na_jeepi

Среди гостей свадьбы были коллеги Щербана по проекту «Львы на джипе» — Валентин Михиенко, Константин Трембовецкий, Николай Зырянов, а также блогерша Даша Кубик.

Свадьба Романа Щербана и Анастасии Лисогуб instagram.com/levi_na_jeepi
Свадьба Романа Щербана и Анастасии Лисогуб instagram.com/levi_na_jeepi

Роман и Анастасия находятся в отношениях более трех лет. Помолвка пары состоялась в декабре 2024 года во время поездки во Львов. Юморист устроил сюрприз в тропической оранжерее под сопровождение саксофониста, который играл трек «Cold Heart» Элтона Джона и Дуа Липы.

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Теги:
шоу-бизнес, свадьбы звезд

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