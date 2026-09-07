Звезда «Львов на джипе» Роман Щербан женился на блогерше Анастасии Лисогуб
Кто из знаменитостей посетил свадьбу пары
Украинский юморист, стендапер и участник популярного проекта «Львы на джипе» Роман Щербан женился. Его избранницей стала бизнесвумен, блогер и основательница киевского арт-пространства «Мастерская 17» Анастасия Лисогуб.
Читай также: «Мисс Мира-2026»: имя победительницы и место УкраиныСвадьба пары состоялась 6 сентября. Молодожены поделились кадрами со праздничной фотосессии, коротко подписав их: «Хэппи вайф — хэппи лайф».
Для торжественной церемонии невеста выбрала пышное белое платье с открытыми плечами и высоким разрезом на юбке, а жених позировал в светлом костюме. Особым гостем праздника стал кот пары, который также появился на свадебных фото. Жених выходил под хит Нади Дорофеевой «Японія».
Среди гостей свадьбы были коллеги Щербана по проекту «Львы на джипе» — Валентин Михиенко, Константин Трембовецкий, Николай Зырянов, а также блогерша Даша Кубик.
Роман и Анастасия находятся в отношениях более трех лет. Помолвка пары состоялась в декабре 2024 года во время поездки во Львов. Юморист устроил сюрприз в тропической оранжерее под сопровождение саксофониста, который играл трек «Cold Heart» Элтона Джона и Дуа Липы.