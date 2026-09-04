Даша Трегубова показала селфи дочери-именинницы

Ведущая поздравила Полину с 15-летием

Автор: Коваленко Наталья

Известная украинская актриса и телеведущая Даша Трегубова рассказала подписчикам об особой дате. В четверг, 3 сентября, ее единственной дочери Полине исполнилось 15 лет. По этому случаю звездная мама поделилась свежими селфи именинницы с макияжем.

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В своем поздравлении Трегубова вспомнила, через какие сложные испытания пришлось пройти Полине за эти 15 лет. Знаменитость призналась, что хотела бы для своего ребенка более скучной жизни. Завершила свое поздравление актриса словами любви и гордости.

«Моей сегодня 15. И за эти 15 Поля застала столько, что мне кажется: на одну маленькую биографию этого как-то многовато. Ковид. Локдауны. Школа в телефоне. Война. Воздушные тревоги. Чемоданы. Новости, которые детям вообще не должны были быть знакомы. Слова, которых в их детском словаре не должно было существовать. И при этом — подружки, музыка, глупые шутки, накрашенные глаза, первая влюбленность, красивые платья, обиды на маму, примирение с мамой — и так по кругу. Мы все время переживаем, что война забирает у них детство. А они каким-то чудом умудряются его не отдавать. Котенок, я мечтаю, чтобы свою норму сложных времен ты уже выполнила. Досрочно. Поэтому дальше я хочу для тебя жизнь значительно более скучную в историческом смысле. Я не знаю, кем ты станешь. И это ок. Но я точно знаю, кем ты уже стала. Человеком, с которым мне безумно интересно жить на этой планете. С днем рождения, любовь моя», — обратилась к дочери Трегубова.

Дочь Даши Трегубовой instagram.com/dasha.tregubova