Дружина актора народила сина через три роки після важкого викидня

Автор: Коваленко Наталья

Звезда «Волшебников из Вейверли Плейс» Дэвид Генри в четвертый раз стал отцом

Американский актер Дэвид Генри, известный по роли Джастина Руссо в популярном сериале «Волшебники из Вэйверли Плэйс», и его жена Мария Кэхилл празднуют пополнение в семье. 2 сентября у пары родился сын, которого назвали Питер.

О радостном событии супруги сообщили в инстаграме, опубликовав первое семейное фото из родильного дома. Питер стал для семьи особенным ребенком — «радужным малышом» (термин для обозначения ребенка, рожденного после потери беременности). Мальчик родился на неделю позже запланированного срока с весом около 4,6 кг.

Мария рассказала, что в ноябре 2023 года во время второго триместра беременности она потеряла дочь Изабель. Причиной стала тяжелая инфекция из-за пищевого отравления.

Жена актера отметила, что рождение Питера стало для их семьи настоящим исцелением и благословением, а старшие дети каждый день молились за его здоровье.

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«Всем привет! Это Мария. Дэвид любезно разрешил мне взять его телефон, чтобы написать наш пост-объявление "малыш наконец-то с нами". Питер Генри родился 2 сентября — он никуда не спешил и появился на свет на неделю позже, зато с внушительным весом в 4,64 кг (10 фунтов 4 унции). Боже, благослови женский таз. Правда. Питер — наш "радужный ребенок". Эта тема очень важна для меня, потому что, хотя мы много говорим о "радужных детях", мы редко видим реальность обеих сторон этой "радуги". В ноябре 2023 года мы похоронили Изабель. Я потеряла ее во втором триместре из-за бактерии, вызванной тяжелым пищевым отравлением, что стало буквально самым травмирующим опытом в моей жизни: я была дома одна, дети спали в соседних комнатах, Дэвид был в полете. Настоящий кошмар, преследовавший меня следующие три года. Эти роды стали не чем иным, как искуплением для нашей семьи — особенно для наших детей, которые каждый божий день молились очень прямолинейно и (немного) мрачно: "чтобы Питер не умер". Мы так безмерно благодарны за то, что он здесь», — написала она.

Мария также обратилась со словами поддержки ко всем женщинам, которые проходят через борьбу с бесплодием, выкидышами или тяжелым ожиданием беременности, призвав их не терять надежды.

«2 сентября стало днем великого искупления для нашей семьи, и сегодня мы отдельно молимся за всех вас, кто ищет свои собственные исцеляющие роды — как бы это ни выглядело для вашей семьи. Шлю вам крепкие объятия», — добавила Кэхилл.

Дэвид и Мария женаты с 2017 года и уже воспитывают троих старших детей: 7-летнюю Пию, 5-летнего Джеймса и 4-летнюю Джемму.