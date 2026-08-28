Телеведущий Александр Попов объявил о разводе с супругой

Пара распалась после двух лет брака

Автор: Коваленко Наталья

Украинский актер и ведущий телеканала 1+1 Александр Попов сообщил о разводе со своей женой Галиной после двух лет брака. Об изменениях в личной жизни шоумен откровенно рассказал в комментарии для рубрики «ЖВЛ представляет» в программе «Сніданок з 1+1».

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Во время Одесского международного кинофестиваля Александр признался журналистам, что окончательный разрыв произошел несколько месяцев назад. Экс-супругам удалось избежать скандалов и продолжить общение уже в статусе хороших друзей.

Александр Попов с женой Галиной youtube.com/@snidanok

Попов и Галина, работающая стилисткой, поженились в 2024 году. Телезвезда сделал предложение своей избраннице во время романтической поездки в Рим, а позже влюбленные провели камерную церемонию венчания в Ивано-Франковске.

«Я переживаю сейчас интересный новый этап своей жизни. Я не знаю, как его даже правильно озвучить. Мы с моей бывшей женой перешли в этап „классные друзья“. Вот так его можно озвучить. Мне хочется верить в то, что не все разводы — это всегда токсичная история двух людей. Это может быть искренняя дружба, тем более если ты с этим человеком проживаешь жизнь, очень сложные ее этапы, потери, вы поддерживаете друг друга, спасаете друг друга. Потом разойтись как кошка с собакой — это неправильно», — высказался о разрыве с Галиной ведущий.