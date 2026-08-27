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Руперт Гринт повторит роль Рона Уизли в театральной постановке

Актер сыграет в спектакле «Гарри Поттер и Проклятый ребенок» на Бродвее

Автор: Коваленко Наталья
Руперт Гринт повторит роль Рона Уизли в театральной постановке
Руперт Гринт повторит роль Рона Уизли в театральной постановке
Getty Images

Британский актер Руперт Гринт, получивший мировую славу благодаря роли Рона Уизли в кинофраншизе о Гарри Поттере, снова воплотит свой культовый образ. 38-летняя звезда присоединится к бродвейской постановке пьесы «Гарри Поттер и Проклятое дитя».

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Как сообщает Just Jared, Гринт сыграет в театральной постановке в Нью-Йорке в рамках ограниченного показа. Актер будет выходить на сцену театра Lyric Theatre в течение 17 недель — с 2 февраля по 30 мая 2027 года.

Руперт отметил, что Рон Уизли был частью его жизни с 11 лет, и для него очень символично вернуться к этой роли сейчас, когда они оба стали родителями.

Предварительная продажа для зарегистрированных фанатов начнется 1 сентября, а общая продажа билетов откроется 2 сентября 2026 года.

«Когда я впервые увидел "Проклятое дитя" на сцене, я был просто поражен. Не могу дождаться, когда снова ступлю на Платформу 9 ¾ и продолжу с того места, где остановился», — поделился эмоциями Гринт.

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Теги:
Руперт Гринт, Гарри Поттер, шоу-бизнес

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