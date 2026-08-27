«Вышло с первой попытки»: Екатерина Остапчук раскрыла срок второй беременности

Третья жена Владимира Остапчука поделилась подробностями новой беременности

Автор: Коваленко Наталья

Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука Катерина после объявления о предстоящем пополнении в семье раскрыла подробности второй беременности. В новом посте в инстаграме 26-летняя блогерша поблагодарила всех за теплые поздравления и рассекретила, что сейчас находится на 15-й неделе беременности (конец 4-го месяца).

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Девушка призналась, что ей было психологически тяжело решиться на второго ребенка так быстро после рождения первенца. Сына Тимофея Катерина родила в декабре 2024 года.

Супруги приняли необычное решение: попробовать зачать ребенка только в течение одного месяца. А в случае неудачи пара планировала отложить этот вопрос минимум на год. Однако беременность наступила с первой же попытки, как это было и в прошлый раз.

Вторая беременность оказалась для блогерши совсем другой по ощущениям. В частности, она до сих пор страдает от токсикоза.

«Всем большое спасибо за поздравления. У меня сейчас 15-я неделя (это акушерский срок: он рассчитывается от даты начала последней менструации). На самом деле мне было трудно сознательно пойти на второго ребенка прямо сейчас, поэтому мы с Вовой договорились, что попробуем только один раз (один месяц) и если получится с первой попытки, значит так надо и это судьба, а если не получится, то мы отложим эту идею на через год. Как видите, получилось. (не знаю, почему я сомневалась, что так и будет, если с Тимом тоже получилось с первого раза). Но в этот раз я еще до задержки понимала, что беременна). Кстати, токсикоз у меня до сих пор, но я почему-то забыла, как это было весело в первую беременность. Если бы помнила, возможно не была бы такой смелой беременеть так быстро снова. Но вообще в этот раз все вообще не так, как было в первый. Здесь можете оставлять вопросы, буду постепенно отвечать», — написала Остапчук.

Напомним, что для Владимира это будет четвертый ребенок. Известно, что помимо полуторагодовалого Тимофея, у него есть дочь Эмилия и сын Эван от первого брака с Еленой Войченко.