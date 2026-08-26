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Александр Пономарев открыл собственное издательство

Певец готовит к выходу дебютный роман

Автор: Коваленко Наталья
Александр Пономарев открыл собственное издательство
Александр Пономарев открыл собственное издательство instagram.com/ponomaryovoleksandr

Известный украинский певец Александр Пономарев объявил об основании собственного книжного издательства. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.

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Артист дал новому проекту то же самое название, которое использует для продюсерского центра и студии звукозаписи — «С утра до ночи».

Первой книгой новосозданного книжного бренда станет собственный приключенческий роман Пономарева «30 дней: ИИ-человек», о работе над которым он впервые объявил 9 августа на свой 53-й день рождения.

Певец пошутил, что название издательства не совсем точно отражает его процесс работы, ведь над романом часто приходилось работать с ночи до утра.

«Я создал собственное книжное издательство. «С утра до ночи» — это уже знакомое Вам название. Так называется мой продюсерский центр и студия звукозаписи, поэтому для издательства я ничего нового придумывать не стал. Хотя, конечно, название «С утра до ночи» не совсем точно передает мой график работы над романом, потому что часто я работал и с ночи до утра. «30 ДНЕЙ: ИИ-ЧЕЛОВЕК» СКОРО...», — поделился с поклонниками Александр.

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Теги:
Александр Пономарев, шоу-бизнес

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