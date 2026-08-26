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«Убийства в одном здании»: объявлена ​​дата выхода шестого сезона сериала

Первые кадры с новых серий

Автор: Коваленко Наталья
«Убийства в одном здании»: объявлена ​​дата выхода шестого сезона сериала
«Убийства в одном здании»: объявлена ​​дата выхода шестого сезона сериала instagram.com/onlymurdershulu

Стриминговый сервис Hulu поделился новыми подробностями новых эпизодов комедийного детектива «Убийства в одном здании». Главная троица подкастеров отправляется в Великобританию, из-за чего шестой сезон получил название «Убийства в Лондоне».

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На официальной странице сериала в инстаграме были обнародованы первые кадры со съемок с главными актерами — Стивом Мартином, Мартином Шортом и Селеной Гомес.

Также был опубликован тизер будущих эпизодов, в подписи к которому была раскрыта дата выхода. Сообщается, что премьера шестого сезона состоится 8 декабря. Новые серии будут выходить каждый вторник.

Среди приглашенных звезд сезона — Мерил Стрип, Оливия Колман, Дэвид Теннант, Никола Кофлан, Мартин Фримен, а также Тина Фей.

В финале пятого сезона выяснилось, что новой жертвой убийства стала Синда Каннинг (Тина Фей). Дело вызывает Чарльза, Оливера и Мэйбл в Лондон, где им придется искать киллера среди эксцентричных британских персонажей и пытаться не повторить судьбу своей предшественницы.

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Теги:
дата выхода, шоу-бизнес, Убийства в одном здании

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