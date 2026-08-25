Актриса показала, как возлюбленный делал ей предложение руки и сердца

Автор: Коваленко Наталья

Украинская актриса Ирина Кудашова выходит замуж. 26-летняя звезда «Школы», «Вкуса свободы» и «Крещатика 48/2» объявила в инстаграме о помолвке со своим избранником.

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Ирина опубликовала яркие кадры с помолвки, которая состоялась 8 августа на берегу озера Комо в Италии. Жених устроил предложение под видом обычной фотосессии. Он заранее подготовил платье, пригласил визажиста и украсил локацию свечами и цветами.

Во время съемок любимый Кудашовой встал на одно колено и подарил актрисе кольцо с бриллиантом. Также он организовал дымовой фейерверк в розово-фиолетовых оттенках.

О будущем муже Ирины известно немногое. Избранник звезды — украинец по имени Борис. Он с 18 лет живет за границей и работает в крупной международной компании. Влюбленные познакомились в приложении для знакомств и начали встречаться в ноябре 2025 года.

«8.08 I said yes. Да — моей самой большой и единственной любви! Да — человеку, с которым я мечтала создать семью! Теперь я невеста! Какие эмоции? Это трудно описать, в момент, когда мой любимый спрашивал, стану ли я его женой — я плакала от счастья и, кажется, больше ничего не запомнила, настолько сильные были эмоции! Это самый счастливый день моей жизни, все было как в сказке для настоящей принцессы. Я до последнего момента не догадывалась ни о чем, он заказал для меня платье, организовал визажиста и устроил фотосессию… Но фотосессия была лишь прикрытием, чтобы сделать мне предложение. Я больше рассказала во влоге. А пока — принимаю поздравления», — прокомментировала событие Кудашова.

Ирина Кудашова объявила о помолвке instagram.com/irinaa_kudashova

Ирина Кудашова объявила о помолвке instagram.com/irinaa_kudashova

Ирина Кудашова объявила о помолвке instagram.com/irinaa_kudashova

Ирина Кудашова объявила о помолвке instagram.com/irinaa_kudashova

Ирина Кудашова объявила о помолвке instagram.com/irinaa_kudashova

Ирина Кудашова объявила о помолвке instagram.com/irinaa_kudashova

Ирина Кудашова объявила о помолвке instagram.com/irinaa_kudashova

Ирина Кудашова объявила о помолвке instagram.com/irinaa_kudashova

Ирина Кудашова объявила о помолвке instagram.com/irinaa_kudashova