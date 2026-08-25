Как рэпер и военный сообщил о пополнении семье

Автор: Коваленко Наталья

YARMAK во второй раз стал отцом: пол и имя новорожденного ребенка instagram.com/yarmak_music

Украинский рэп-исполнитель и военнослужащий Александр Ярмак (YARMAK) поделился радостной новостью. 24 августа, в День Независимости Украины, командир роты Сил беспилотных систем ВСУ сообщил о том, что во второй раз стал отцом.

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На своей странице в инстаграме YARMAK объявил, что его жена Анна родила сына. Пара назвала мальчика Святославом. Певец опубликовал первые фото из роддома, где он и Анна по очереди держат новорожденного малыша на руках.

«Святослав Александрович поздравляет всех с 35-й годовщиной украинской независимости! А мы поздравляем его в этом мире и обещаем сделать все, чтобы будущее детей в Украине было светлым и защищенным! Спасибо моей любимой жене!», — написал артист.

Александр и Анна состоят в браке с 2016 года. Пара уже воспитывает дочь Соломию, которая в июне отметила 7-летие.

YARMAK во второй раз стал отцом instagram.com/yarmak_music