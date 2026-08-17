Звезда Marvel Элизабет Олсен впервые стала мамой

Актриса впервые появилась на публике с новорожденным ребенком

Автор: Коваленко Наталья

Американская актриса Элизабет Олсен, наиболее известная по роли Ванды Максимофф / Алой Ведьмы в киновселенной Marvel, и музыкант группы Milo Greene Робби Арнетт впервые стали родителями. Об этом сообщило издание Page Six.

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Слухи о пополнении в звездной семье подтвердились после того, как папарацци заметили 37-летнюю кинозвезду во время прогулки в Лос-Анджелесе. Она держала новорожденного ребенка в белом слинге.

О беременности звезды стало известно только в июне 2026 года, когда фотографы сняли ее во время обеда в ресторане с округлившимся животиком. В конце июля Олсен еще появлялась на улицах Бел-Эйр в объемном свитере, скрывая положение.

Имя, пол и точная дата рождения малыша пока не разглашаются, а представители актрисы воздерживаются от официальных комментариев.

Элизабет Олсен и Робби Арнетт начали встречаться в 2016 году, а в июле 2019-го объявили о помолвке. Пара тайно поженилась незадолго до начала пандемии COVID-19.