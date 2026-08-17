Криштиану Роналду и Джорджина Родригес показали официальные фото со свадьбы

Пара поженилась в собственной гостиной

Автор: Коваленко Наталья

Всемирно известный португальский футболист Криштиану Роналду и аргентинский блогер Джорджина Родригес впервые рассказали о своей свадьбе. Эксклюзивными подробностями пара поделилась с изданием Vogue.

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Вместо пышного празднования с сотнями звездных гостей влюбленные выбрали максимально интимную церемонию. Свадьба состоялась 11 августа 2026 года — в день 10-й годовщины их знакомства в бутике Gucci в Мадриде. Регистрация брака прошла прямо в гостиной их нового летнего дома в Кашкайше (Португалия), строительство которого длилось 7 лет. На церемонии присутствовали только сами молодожены и их дети.

Свадьба Криштиану Роналду и Джорджины Родригес instagram.com/vogueweddings

Все наряды для семьи создал модный Дом Gucci и его художественный директор Демна — как символ того, что любовь пары началась именно в магазине этого бренда. Джорджина была в белом шелковом костюме, а Роналду — в бежевом хлопковом костюме и лоферах. Невеста дополнила свой образ ожерельем Chopard Garden of Kalahari с 50-каратным бриллиантом и массивным кольцом.

Свадьба Криштиану Роналду и Джорджины Родригес instagram.com/vogueweddings

После клятв семья отправилась в святилище Матери Божьей Фатимской, где священник отслужил мессу в каплице Матери Божьей Скорбящей. Съемку свадебного альбома доверили культовому и эпатажному фотографу Юргену Теллеру.

Свадьба Криштиану Роналду и Джорджины Родригес instagram.com/vogueweddings

В интервью Джорджина призналась, что в детстве мечтала об огромных замках, каретах и короне, но сейчас для них с Криштиану настоящей роскошью является приватность и интимность.

«В будущем мы устроим большой праздник с друзьями и семьей. Но сейчас я хотела чего-то особенного только для нас. Замки, острова, машины — у нас это есть каждый день. А вот приватность для нас — это настоящая редкость», — поделилась Джорджина.

Криштиану Роналду также намекнул, что этот сезон в Саудовской Аравии, вероятно, станет последним в его футбольной карьере. После этого он планирует больше путешествовать, играть в падел и посвящать время семье. На вопрос о возможном пополнении семьи (сейчас они воспитывают детей вместе) новоиспеченные супруги ответили, что «никогда не говорят "никогда"».