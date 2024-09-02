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Рецепт смузи из киви, мяты и ананаса

Узнайте, как приготовить веганский и полезный смузи.

Автор: Сайко Леся
Рецепт смузи из киви, мяты и ананаса
Рецепт смузи из киви, мяты и ананаса, realfood.tesco.com

Яркий и удивительно яркий, этот смузи извлекает максимум пользы из киви и идеально подходит для того, чтобы скрасить теплое осеннее утро. Попробуйте этот простой рецепт смузи, он очень простой и займет всего несколько минут.

Ингредиенты: 

  • горсть кубиков льда
  • 4 киви, 3 очищенных и нарезанных, 1 нарезанный ломтиками для украшения
  • 400 г кусочков ананаса
  • 3 веточки мяты, листья оборваны, плюс дополнительные веточки для подачи

Способ приготовления: 

Положите все ингредиенты, кроме декоративных ломтиков киви и дополнительных веточек мяты, в кухонный комбайн или блендер, затем измельчите до получения однородной массы.

Разлейте по 4 маленьким стаканам или 2 большим, сверху украсьте веточкой мяты и ломтиком киви.

Совет: очистите киви от кожуры с помощью овощечистки, а затем обрежьте кончики острым ножом перед нарезкой.

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Теги:
питание, здоровое питание, рецепт, рецепты

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