Рецепт смузи из киви, мяты и ананаса

Узнайте, как приготовить веганский и полезный смузи.

Автор: Сайко Леся

Яркий и удивительно яркий, этот смузи извлекает максимум пользы из киви и идеально подходит для того, чтобы скрасить теплое осеннее утро. Попробуйте этот простой рецепт смузи, он очень простой и займет всего несколько минут.

Ингредиенты:

горсть кубиков льда

4 киви, 3 очищенных и нарезанных, 1 нарезанный ломтиками для украшения

400 г кусочков ананаса

3 веточки мяты, листья оборваны, плюс дополнительные веточки для подачи

Способ приготовления:

Положите все ингредиенты, кроме декоративных ломтиков киви и дополнительных веточек мяты, в кухонный комбайн или блендер, затем измельчите до получения однородной массы.

Разлейте по 4 маленьким стаканам или 2 большим, сверху украсьте веточкой мяты и ломтиком киви.

Совет: очистите киви от кожуры с помощью овощечистки, а затем обрежьте кончики острым ножом перед нарезкой.