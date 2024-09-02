Рецепт смузи из киви, мяты и ананаса
Узнайте, как приготовить веганский и полезный смузи.
Рецепт смузи из киви, мяты и ананаса, realfood.tesco.com
Яркий и удивительно яркий, этот смузи извлекает максимум пользы из киви и идеально подходит для того, чтобы скрасить теплое осеннее утро. Попробуйте этот простой рецепт смузи, он очень простой и займет всего несколько минут.
Ингредиенты:
- горсть кубиков льда
- 4 киви, 3 очищенных и нарезанных, 1 нарезанный ломтиками для украшения
- 400 г кусочков ананаса
- 3 веточки мяты, листья оборваны, плюс дополнительные веточки для подачи
Способ приготовления:
Положите все ингредиенты, кроме декоративных ломтиков киви и дополнительных веточек мяты, в кухонный комбайн или блендер, затем измельчите до получения однородной массы.
Разлейте по 4 маленьким стаканам или 2 большим, сверху украсьте веточкой мяты и ломтиком киви.
Совет: очистите киви от кожуры с помощью овощечистки, а затем обрежьте кончики острым ножом перед нарезкой.