Яблочное повидло на зиму от Евгения Клопотенко: пошаговый рецепт
Что приготовить из яблок на зиму
Яблочное повидло на зиму от Евгения Клопотенко: пошаговый рецепт фото: klopotenko.com
Читай также: Рецепт дня: освежающий арбузный лимонадЯблочное повидло - один из лучших способов сохранить яблоки на зиму. Банка повидла пригодится для различных десертов. А также его можно намазать на хрустящий хлеб и лакомиться вместе с горячим чаем. Делимся с вами простым рецептом от знаменитого украинского кулинара Евгения Клопотенко.
Ингредиенты:
- 1,8 кг яблок
- 500 г сахара
- 2 ст. л. лимонного сока или яблочного уксуса
Способ приготовления:
- Помойте 1,8 кг яблок, срежьте с них кожуру и удалите семенную коробочку. Нарежьте фрукты кубиками и выложите в кастрюлю.
- Добавьте к яблокам 500 г сахара, 2 ст. л. лимонного сока или яблочного уксуса. Поставьте кастрюлю на маленький огонь и варите 1,5 часа. Важно постоянно помешивать повидло, как бы зачерпывая массу со дна, чтобы она не пригорала. Если через 1,5 часа в повидле все еще остались неоднородные дольки яблок, снимите кастрюлю с огня и перебейте массу погружным блендером.
- Выложите готовое варенье в стерилизованные банки и закройте стерилизованными крышками.
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