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Пасхальный яблочный пирог: пошаговый рецепт

Узнайте, как приготовить яблочный пирог на Пасху.

Автор: Сайко Леся
Пасхальный яблочный пирог: пошаговый рецепт
Пасхальный яблочный пирог: пошаговый рецепт, allrecipes.com

Это лучший яблочный пирог, который вы когда-либо пробовали!

Ингредиенты:

  • 1 стакан растительного масла
  • 1 стакан сахара
  • 2 больших яйца
  • 1 ½ стакана мацы
  • ½ стакана картофельного крахмала
  • 2 чайные ложки молотой корицы, разделенные
  • 8 больших яблок – черные, удалить сердцевину и нарезать ломтиками.
  • ½ стакана коричневого сахара или больше по мере необходимости
  • ½ чайной ложки молотого мускатного ореха

Приготовление: 

Разогрейте духовку до 175 градусов C. Смажьте маслом стеклянную форму для выпечки.

Взбейте масло, сахар и яйца в большой миске электрическим миксером до однородной массы. Добавьте муку из мацы, картофельный крахмал и 1 чайную ложку корицы до однородной консистенции. Отложите в сторону.

Смешайте яблоки с коричневым сахаром, оставшейся 1 чайной ложкой корицы и мускатным орехом в отдельной большой миске.

Выложите 1/2 теста в подготовленную форму для выпечки. Вылейте сверху яблочную смесь, затем распределите оставшееся тесто по яблокам. При желании посыпьте немного коричневым сахаром.

Выпекать в разогретой духовке 45 минут.

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Теги:
Пасха, рецепты

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