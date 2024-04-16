Пасхальный яблочный пирог: пошаговый рецепт

Узнайте, как приготовить яблочный пирог на Пасху.

Автор: Сайко Леся

Это лучший яблочный пирог, который вы когда-либо пробовали!

Ингредиенты:

1 стакан растительного масла

1 стакан сахара

2 больших яйца

1 ½ стакана мацы

½ стакана картофельного крахмала

2 чайные ложки молотой корицы, разделенные

8 больших яблок – черные, удалить сердцевину и нарезать ломтиками.

½ стакана коричневого сахара или больше по мере необходимости

½ чайной ложки молотого мускатного ореха

Приготовление:

Разогрейте духовку до 175 градусов C. Смажьте маслом стеклянную форму для выпечки.

Взбейте масло, сахар и яйца в большой миске электрическим миксером до однородной массы. Добавьте муку из мацы, картофельный крахмал и 1 чайную ложку корицы до однородной консистенции. Отложите в сторону.

Смешайте яблоки с коричневым сахаром, оставшейся 1 чайной ложкой корицы и мускатным орехом в отдельной большой миске.

Выложите 1/2 теста в подготовленную форму для выпечки. Вылейте сверху яблочную смесь, затем распределите оставшееся тесто по яблокам. При желании посыпьте немного коричневым сахаром.

Выпекать в разогретой духовке 45 минут.