Пасхальный яблочный пирог: пошаговый рецепт
Узнайте, как приготовить яблочный пирог на Пасху.
Пасхальный яблочный пирог: пошаговый рецепт, allrecipes.com
Это лучший яблочный пирог, который вы когда-либо пробовали!
Ингредиенты:
- 1 стакан растительного масла
- 1 стакан сахара
- 2 больших яйца
- 1 ½ стакана мацы
- ½ стакана картофельного крахмала
- 2 чайные ложки молотой корицы, разделенные
- 8 больших яблок – черные, удалить сердцевину и нарезать ломтиками.
- ½ стакана коричневого сахара или больше по мере необходимости
- ½ чайной ложки молотого мускатного ореха
Приготовление:
Разогрейте духовку до 175 градусов C. Смажьте маслом стеклянную форму для выпечки.
Взбейте масло, сахар и яйца в большой миске электрическим миксером до однородной массы. Добавьте муку из мацы, картофельный крахмал и 1 чайную ложку корицы до однородной консистенции. Отложите в сторону.
Смешайте яблоки с коричневым сахаром, оставшейся 1 чайной ложкой корицы и мускатным орехом в отдельной большой миске.
Выложите 1/2 теста в подготовленную форму для выпечки. Вылейте сверху яблочную смесь, затем распределите оставшееся тесто по яблокам. При желании посыпьте немного коричневым сахаром.
Выпекать в разогретой духовке 45 минут.