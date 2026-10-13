Зелёная аджика на зиму без варки: пошаговый рецепт
Рецепт для любителей острого
Зелёная аджика на зиму без варки: пошаговый рецепт
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Зелёная аджика — это настоящая находка для тех, кто любит яркие вкусы и аромат кавказской кухни. Она идеально дополняет мясо, рыбу, овощи, шашлыки или просто свежий хлеб. В основе — зелёные перцы, чеснок и свежая зелень, а результат получается острым, насыщенным и очень аппетитным.
Ингредиенты:
- Зелёные болгарские перцы (крупные) — 2 шт.
- Острый зелёный перец (среднего размера) — 4 шт.
- Чеснок (очищенный) — 50 г
- Петрушка — 70 г
- Кинза — 30 г
- Хмели-сунели — 1 ст. л.
- Молотый кориандр — 1 ст. л.
- Сахар — ¾ ст. л.
- Соль — ½ ст. л.
- Растительное масло — 25 мл
- Уксус 9% — 25 мл
Приготовление:
- Подготовьте перцы. Болгарские разрежьте пополам, удалите семена и плодоножки. Острые можно оставить с семенами — тогда аджика получится особенно жгучей.
- Измельчите овощи и зелень. Пропустите всё через мясорубку или измельчите в блендере. Совет: регулируйте остроту, добавляя больше или меньше чеснока и жгучего перца.
- Введите хмели-сунели, кориандр, сахар, соль, уксус и растительное масло. Хорошо перемешайте.
- Накройте ёмкость крышкой или плёнкой и оставьте при комнатной температуре на 6–8 часов.
- Перемешайте аджику, разлейте по стерилизованным баночкам и храните в холодильнике до полугода.