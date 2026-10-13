Зелёная аджика на зиму без варки: пошаговый рецепт

Рецепт для любителей острого

Автор: Мельник Анна

Зелёная аджика — это настоящая находка для тех, кто любит яркие вкусы и аромат кавказской кухни. Она идеально дополняет мясо, рыбу, овощи, шашлыки или просто свежий хлеб. В основе — зелёные перцы, чеснок и свежая зелень, а результат получается острым, насыщенным и очень аппетитным.

Ингредиенты:

Зелёные болгарские перцы (крупные) — 2 шт.

Острый зелёный перец (среднего размера) — 4 шт.

Чеснок (очищенный) — 50 г

Петрушка — 70 г

Кинза — 30 г

Хмели-сунели — 1 ст. л.

Молотый кориандр — 1 ст. л.

Сахар — ¾ ст. л.

Соль — ½ ст. л.

Растительное масло — 25 мл

Уксус 9% — 25 мл

Приготовление: