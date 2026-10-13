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Зелёная аджика на зиму без варки: пошаговый рецепт

Рецепт для любителей острого

Автор: Мельник Анна
Зелёная аджика на зиму без варки: пошаговый рецепт
Зелёная аджика на зиму без варки: пошаговый рецепт
Shutterstock

Зелёная аджика — это настоящая находка для тех, кто любит яркие вкусы и аромат кавказской кухни. Она идеально дополняет мясо, рыбу, овощи, шашлыки или просто свежий хлеб. В основе — зелёные перцы, чеснок и свежая зелень, а результат получается острым, насыщенным и очень аппетитным.

Ингредиенты:

  • Зелёные болгарские перцы (крупные) — 2 шт.
  • Острый зелёный перец (среднего размера) — 4 шт.
  • Чеснок (очищенный) — 50 г
  • Петрушка — 70 г
  • Кинза — 30 г
  • Хмели-сунели — 1 ст. л.
  • Молотый кориандр — 1 ст. л.
  • Сахар — ¾ ст. л.
  • Соль — ½ ст. л.
  • Растительное масло — 25 мл
  • Уксус 9% — 25 мл

Приготовление:

  1. Подготовьте перцы. Болгарские разрежьте пополам, удалите семена и плодоножки. Острые можно оставить с семенами — тогда аджика получится особенно жгучей.
  2. Измельчите овощи и зелень. Пропустите всё через мясорубку или измельчите в блендере. Совет: регулируйте остроту, добавляя больше или меньше чеснока и жгучего перца.
  3. Введите хмели-сунели, кориандр, сахар, соль, уксус и растительное масло. Хорошо перемешайте.
  4. Накройте ёмкость крышкой или плёнкой и оставьте при комнатной температуре на 6–8 часов.
  5. Перемешайте аджику, разлейте по стерилизованным баночкам и храните в холодильнике до полугода.
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Теги:
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