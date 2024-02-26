Что приготовить на Пасху: рецепт торта «Пасхальный кролик»

Превратите простую смесь для торта в забавный десерт в виде пасхального кролика!

Автор: Сайко Леся

5 мая 2024 года отметается Пасха — древнейший и самый важный христианский праздник, который установлен в честь Воскресения Иисуса Христа. В этот день семьи посещают церковь, святят пасхальную корзину и больше не соблюдают Великий пост, наслаждаясь праздничной едой.

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По случаю праздника мы подготовили для вас рецепт вкусного и тематического десерта под названием "Зайчик" или "Пасхальный кролик"

Ингредиенты для приготовления торта:

Спрей для приготовления пищи

1 упаковка шоколадной смеси для торта (плюс необходимые ингредиенты)

Шоколадная стружка

2 ст. л. соленого сливочного масла комнатной температуры

4 ст. л. сахарной пудры

2 ст. л. цельного молока, при необходимости добавьте еще

1 ст. л. ванильного экстракта

украшения для десерта

1 1/2 ст. л. несладкого кокосового ореха

1 нитка черной лакрицы, разрезанная на четыре 2-дюймовых кусочка

Читай также: Великий пост 2024: когда, что можно и нельзя делать Как приготовить торт:

Смажьте две круглые формы кулинарным маслом (спрей). Приготовьте смесь для торта в соответствии с указаниями на коробке; добавьте в тесто шоколадную стружку. Разделите тесто между сковородами и выпекайте согласно инструкции. Дайте пирожным остыть в форме 10 минут, затем переложите их на решетку для полного остывания.

Для глазури: Взбейте сливочное масло в большой миске миксером на высокой скорости до пушистости, 1-2 минуты. Добавьте сахарную пудру, 2 столовые ложки молока и ваниль. Взбивайте на низкой скорости до объединения, затем увеличьте скорость до высокой и взбивайте до получения гладкой, светлой и легко растекающейся массы, от 2 до 3 минут, при необходимости добавляя еще 1 столовую ложку молока.

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На квадрат пергамента нанесите кусок глазури размером с монету для носа кролика. Слегка разгладьте ее, посыпьте пайетками и поставьте в морозильную камеру для застывания.

Положите 1 круг торта на разделочную доску. Начиная с одного края торта, отмерьте 2 1/2 дюйма к центру, затем с помощью ножа вертикально прорежьте эту точку, чтобы получился длинный ломтик в форме кроличьего уха. Повторите с противоположной стороны торта. У вас останется широкая полоса торта посередине, а также 2 кроличьих уха.

Положите второй круг торта на дно большого блюда, чтобы сделать голову кролика. Закругленными сторонами наружу вырежьте небольшой надрез в нижней части каждого уха, чтобы сделать ровный край. Поместите уши в верхней части головы так, чтобы их края были вровень с головой и на расстоянии.

Щедро покройте торт глазурью. С помощью зубочистки нарисуйте овал в центре каждого уха, оставив рамку по краям. Аккуратно заполните овалы пайетками, слегка надавливая, чтобы они прилипли. Покройте оставшуюся часть торта кокосовой стружкой. С помощью кондитерской кисти смахните излишки кокоса с тарелки. Положите нос из застывшей глазури в центр головы. Выложите 2 полоски лакрицы в виде двух изгибов, чтобы получились закрытые глаза; из оставшейся лакрицы сделайте рот в форме якоря.