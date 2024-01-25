Великий пост 2024: когда начинается, календарь питания по дням

В этом материале вы узнаете, когда начало Великого поста в 2024 году и как питаться каждый день во время его соблюдения.

Автор: Сайко Леся

Великий пост – самый длительный и суровый пост в году, цель которого очистить тело и душу человека к церковному празднику Светлого Христова Воскресения – Пасхе. Длится Великий пост в 2024 году 48 дней. На протяжении этих дней люди не только соблюдают православный Великий пост 2024, но и каждый день читают молитвы, ходят в храмы и воздерживаются от конфликтов.

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В этой статье мы расскажем, когда начинается Великий пост в 2024 году, в чем его суть и каким должно быть питание в Великий пост 2024 года.

Стоит отметить, что в период поста Церковь запрещает проводить громкие гуляния, посещения кинотеатров, концертов и других развлекательных мероприятий. Также в период этого времени верующие христиане несколько дней совершено ничего не употребляют из еды, или отказываются от привычных продуктов – мяса, жирной пищи и сладостей.

Великий пост 2024 freepik.com

Великий пост 2024 года, какого числа

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Так как в 2024 году Пасха будет поздней, начало Великого поста в 2024 году тоже начнется значительно позже, а именно 18 марта. Поэтому предлагаем узнать, когда он закончится.

Великий пост в 2024 году, даты начала и конца: с 18 марта по 4 мая.

Заканчивается Великий пост 2024 в субботу, после семи недель соблюдения – 4 мая. А в воскресенья, 5 мая 2024 года начинается Пасха – праздник, в который можно есть все.

Великий пост 2024 freepik.com

Пасха 2024 года: когда отмечается

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Пасха и Великий пост в 2024 году тесно связаны между собой. После соблюдения самого длинного поста в году, на следующий день –, отмечается большой церковный праздник Пасха. В этот день разрешено есть все, что хочется. Но не стоит забывать, что после длительного голодания нельзя сильно набивать живот. Пищу нужно употреблять постепенно и небольшими порциями.

Чтобы узнать больше про Великий пост 2024 питание по дням, предлагаем изучить подробный календарь питания на каждый день во время прохождения Великого поста 2024.

Великий пост 2024 freepik.com

Великий пост 2024 календарь питания по дням

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Великий пост 2024 календарь питания на первую неделю: 18 марта – 24 марта

Как мы писали выше, соблюдать Великий пост 2024 – выбор нелегкий, но значимый для верующих христиан. Он длится ровно семь недель (48 дней), во время которых преимущественно нужно употреблять пищу растительного происхождения.

Понедельник: полное воздержание от еды.

Вторник: сухоядение.

Среда: сухоядение.

Четверг: сухоядение.

Пятница: горячее без масла.

Суббота: горячее с маслом.

Воскресенье: горячее с маслом.

Великий пост 2024 календарь питания на вторую неделю: 25 марта – 31 марта

Понедельник (Благовещение): сухоядение.

Вторник: горячее без масла.

Среда: сухоядение.

Четверг: горячее без масла.

Пятница: сухоядение.

Суббота: горячее с маслом.

Воскресенье: горячее с маслом.

Великий пост 2024 календарь питания на третью неделю: 1 апреля – 7 апреля

Понедельник: сухоядение.

Вторник: горячее без масла.

Среда: сухоядение.

Четверг: горячее без масла.

Пятница: сухоядение.

Суббота: горячее с маслом.

Воскресенье: горячее с маслом.

Великий пост 2024 freepik.com

Великий пост 2024 календарь питания на четвертую неделю: 8 апреля – 14 апреля

Понедельник: сухоядение.

Вторник: горячее без масла.

Среда: сухоядение.

Четверг: горячее без масла.

Пятница: сухоядение.

Суббота: горячее с маслом, рыба и вино.

Воскресенье: горячее с маслом.

Великий пост 2024 календарь питания на пятую неделю: 15 апреля – 21 апреля

Понедельник: сухоядение.

Вторник: горячее без масла.

Среда: сухоядение.

Четверг: горячее без масла.

Пятница: сухоядение.

Суббота: горячее с маслом.

Воскресенье: горячее с маслом.

Великий пост 2024: даты других праздников на шестой недели соблюдения поста с 22 апреля – 28 апреля

Понедельник: сухоядение.

Вторник: горячее без масла.

Среда: сухоядение.

Четверг: горячее без масла.

Пятница: сухоядение.

Суббота (Лазарева): горячее с маслом, икра и вино.

Воскресенье (Вербное): горячее с маслом, рыба и вино.

Великий пост и Пасха в 2024 году: седьмая неделя питания с 29 апреля – 4 мая

Понедельник: сухоядение.

Вторник: сухоядение.

Среда: сухоядение.

Четверг: горячее без масла.

Пятница: полное воздержание от еды.

Суббота: сухоядение.

Воскресенье (Пасха), 5 мая: окончание поста, когда можно все есть.