Узнайте, сколько калорий нужно потреблять в день взрослому человеку.

Автор: Сайко Леся

Одна из основных причин избыточного веса на Западе — чрезмерное потребление калорий. Превышение потребления калорий над их ежедневным сжиганием приводит к тому, что организм запасает лишние калории в виде жира. Современный рацион питания, безусловно, позволяет человеку потреблять значительно больше калорий, чем необходимо для поддержания веса.

Очень познавательно сравнить наше потребление калорий с тем, что было 100 лет назад. В те времена среднестатистический человек потреблял 3500 калорий в день, что примерно равно количеству, которое мы едим сейчас. Однако, в то время как в начале 1900-х годов большая часть потребляемых калорий была углеводами, а жиров было значительно меньше, современные блюда быстрого питания состоят почти на 50% из жиров, и жир является большой частью современного рациона. Кроме того, люди 1900-х много занимались спортом. Они были более активны в своей работе, и хобби также заставляли их больше двигаться. Напротив, современная рабочая среда поощряет малоподвижный образ жизни, а их хобби, как правило, вращаются вокруг компьютеров и телевидения. В результате, в то время как калории людей 1900-х годов сжигались в качестве топлива в тот день, большая часть потребляемых нами калорий в конечном итоге откладывается в виде жира.

Даже физические упражнения могут дать лишь определенный эффект, если потребление калорий останется на прежнем уровне, а общий уровень активности останется неизменным.

С изменением наших рабочих привычек изменились и наши потребности в калориях. В среднем человеку требуется около 2000–2500 калорий в день, чтобы поддерживать свой вес в норме. Лучший способ точно рассчитать, сколько калорий вам следует употреблять для поддержания своей талии, — это проверить свой основной обмен веществ (BMR), то есть скорость основного обмена, то есть количество калорий, которые вы сжигаете ежедневно, даже если спите 24 часа. У людей с большим весом BMR на самом деле выше, чем у тех, кто выглядит стройнее, и снижение потребления калорий, даже если суммарное количество калорий всё равно превышает количество калорий, потребляемое худым человеком, поможет им похудеть. Этот метод используется в большинстве диетологических и врачебных клиник.

Важный фактор, который следует помнить при расчете количества калорий, которые вам нужно потреблять каждый день, заключается в том, что важно не столько то, что вы едите, сколько то, сколько вы едите. Конечно, тот, кто питается исключительно жирами, не похудеет, что бы вам ни говорили некоторые диетические книги. Однако и один кекс не погубит весь ваш план по снижению веса. Разумная диета, то есть диета, при которой все группы продуктов потребляются в разумных количествах, длится гораздо дольше, чем голодные диеты и модные диеты. Переход на очень низкокалорийную диету в течение длительного времени приведет к замедлению вашего метаболизма — противоположность тому, чего вы хотите. Если вы обнаружите, что достигли веса и не можете больше сбрасывать его, то вам нужно скорректировать свой рацион.

Соблюдая диету, вы обнаружите, что ваш основной обмен веществ (BMR) снизится, и потребление калорий, которое когда-то помогало вам похудеть, теперь не даёт вам сбросить вес. Вместо того, чтобы просто больше заниматься спортом (который имеет ограничения по количеству упражнений), вам нужно снова изменить количество потребляемых калорий. Диета с ограничением калорий будет эффективна в течение короткого времени, но организм адаптируется к новому рациону и перестанет терять вес. Разумная диета, рассчитанная с учётом индекса BMR, и постепенное сокращение потребления пищи — лучший способ контролировать потерю веса.