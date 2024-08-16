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MOROZOVA представила мощный трек «Сильная»

Украинская певица MOROZOVA возвращается с новым треком «Сильная».

Автор: Кива Александр
MOROZOVA представила мощный трек «Сильная»
MOROZOVA представила мощный трек «Сильная»
пресс-служба

Эта песня о женщине, которая полна решимости и внутренней женской силы, чтобы взять свою жизнь в собственные руки и стать счастливой, независимо от обстоятельств.

«Сильная» – это переведенная на украинский язык версия известного хита певицы, который только на YouTube получил 400 тысяч просмотров. Теперь песня обрела новую жизнь в украинском звучании.

Трек рассказывает о выборе быть счастливой, даже когда кажется, что все идет не так. Он о внутренней трансформации, когда человек находит в себе силы оставить позади прошлое, избавиться от боли и разочарований и двигаться вперед к новым горизонтам.

«Она о тех моментах, когда кажется, что весь мир против тебя, но ты находишь в себе ресурсы для перемен. Я хочу, чтобы мои слушатели, особенно женщины, почувствовали этот внутренний зов к действию, к изменениям, к тому, чтобы стать лучшими версиями себя», – признается MOROZOVA.

MOROZOVA искренне верит, что «Сильная» станет для многих слушателей не только очередной песней из плейлиста, но и источником вдохновения.

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Теги:
музыка, шоу-бизнес, MOROZOVA

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