На «Евровидении-2024» изменят правила финала

Нововведения касаются жеребьевки порядковых номеров

Автор: Коваленко Наталья

Организаторы Евровидения-2024 в шведском городе Мальме решили сделать песенный конкурс более непредсказуемым и интересным, изменив правила жеребьевки гранд-финала. На официальном сайте музыкального события сообщается, что в выборе порядковых номеров для артистов будут участвовать продюсеры.

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Ранее конкурсанты могли вытащить из корзины два варианта времени выступления в финале — первая половина (с 1 по 13 порядковые номера) или вторая (с 14 по 26). Теперь же появится третий вариант — выбор продюсеров. Шведская телекомпания SVT, которая занимается организацией Евровидения 2024 года объявила, что в жеребъевки примут участие 25 из 26 финалистов, поскольку страна-хозяйка Швеция уже определилась, что выступит в первой половине.

Если конкурсант достанет карточку с «Выбором продюсера», то продюсеры Евровидения смогут сами разместить эту песню в любом месте первой или второй половины текущего порядка. Теперь будет 6 мест для выбора в первой половине списка, 6 мест, которые можно выбрать во второй половине, и 13 мест по выбору продюсера.

Причина изменения — дать продюсерам шоу еще больше возможностей выделить все песни Гранд-финала и создать максимально захватывающий порядок выступления.

«Большая пятерка» проведет жеребьевку после второй репетиции в субботу, 4 мая. Десятка финалистов из первого полуфинала вытянет один из этих трех вариантов во вторник, 7 мая, сразу же после объявление результатов. 10 артистов, прошедших отбор из второго полуфинала выберут оставшиеся варианты после завершения выступлений в четверг, 9 мая.

Когда все 25 вариантов будут выбраны, продюсеры составят порядок проведения Гранд-финала 68-го конкурса песни Евровидение рано утром в пятницу, 10 мая. Затем информация будет опубликована на сайте конкурса и в социальных сетях.

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