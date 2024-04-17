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«Уэнздей» 2 сезон: кто сыграет директора «Невермора» вместо Гвендолин Кристи

Персонажа Кристи убили в последнем эпизоде первого сезона

Автор: Коваленко Наталья
«Уэнздей» 2 сезон: кто сыграет директора «Невермора» вместо Гвендолин Кристи
«Уэнздей» 2 сезон: кто сыграет директора «Невермора» вместо Гвендолин Кристи instagram.com/wednesdaynetflix

Стали известны первые подробности об изменениях в актерском составе продолжения популярного сериала «Уэнздей». Издание Variety со ссылкой на источник из стримингового сервиса Netflix сообщило, какая знаменитость исполнить роль нового директора Академии «Невермор».

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По сюжету первого сезона, должность руководителя учебного заведения занимала бывшая подруга и соседка по комнате Мортиши Аддамс Лариса Уимс, которую сыграла звезда «Игры престолов» Гвендолин Кристи. В последнем эпизоде Уимс умирает от отравления ядом.

В новом сезоне роль директора «Невермор» достется голливудскому актеру Стиву Бушеми. Ранее он снялся в таких фильмах и сериалах, как «Бешеные псы», «Фарго», «Подпольная империя», «Чудотворцы», «Клана Сопрано», «Перекресток Миллера», «Воздушная тюрьма», «Большой Лебовски», «Армагеддон» и «Мир призраков». Других подробностей о персонаже 66-летнего Бушеми пока не сообщается.

Напомним, что работа над вторым сезоном «Уэнздей» была отложена из-за забастовок сценаристов и актеров в 2023 году. Ожидается, что поизводство новых серий начнется в конце апреля в Ирландии.

Стив Бушеми
Стив Бушеми

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Теги:
Стив Бушеми, Гвендолин Кристи, Netflix, сериалы Netflix, Уэнздей

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